Министерство возвращения украинцев: Арахамия анонсировал новую институцию в правительстве
Киев • УНН
Фракция "Слуга народа" обсудила создание нового министерства для возвращения украинцев. Президент Зеленский анонсировал появление институции, которая должна стать "министерством украинского единства".
Во время заседания фракция "Слуги народа" было обсуждено создание новой институции в правительстве с рабочим названием Министерство возвращения украинцев. Об этом сообщил глава фракция "Слуги народа" Давид Арахамия, передает УНН.
"Обсудили создание новой институции в правительстве с рабочим названием Министерство возвращения украинцев. Проводим обсуждение кандидатов, которые могли бы его возглавить", - написал Арахамия.
Дополнение
19 августа Президент Владимир Зеленский анонсировал создание новой институции заявив, что фактически это должно быть министерство украинского единства и противодействия российским влияниям на украинцев.
Народный депутат от "Слуги народа" Евгения Кравчук сообщила, что со временем будет разделено Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры на два отдельных ведомства. Премьер-министр Денис Шмыгаль попросил на это два месяца.