Министерство возвращения украинцев: Арахамия анонсировал новую институцию в правительстве

Во время заседания фракция "Слуги народа" было обсуждено создание новой институции в правительстве с рабочим названием Министерство возвращения украинцев. Об этом сообщил глава фракция "Слуги народа" Давид Арахамия, передает УНН.

"Обсудили создание новой институции в правительстве с рабочим названием Министерство возвращения украинцев. Проводим обсуждение кандидатов, которые могли бы его возглавить", - написал Арахамия.

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19 августа Президент Владимир Зеленский анонсировал создание новой институции заявив, что фактически это должно быть министерство украинского единства и противодействия российским влияниям на украинцев.

Народный депутат от "Слуги народа" Евгения Кравчук сообщила, что со временем будет разделено Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры на два отдельных ведомства. Премьер-министр Денис Шмыгаль попросил на это два месяца.