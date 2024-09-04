Міністерство інфраструктури та регіонів розділять, Шмигаль попросив на це 2 місяці - нардеп
Київ • УНН
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль попросив два місяці на розділення Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури. Олексій Кулеба очолить об'єднане міністерство, яке згодом буде розділено на два окремих відомства.
З часом буде розділено Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури на два окремих відомства. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль попросив на це два місяці. Про це повідомила народна депутатка від "Слуги народу" Євгенія Кравчук в ефірі телемарафону, передає УНН.
Об єднанням чи роз’єднанням міністерств буде займатися Кабмін. Буде все-таки з часом роз’єднано міністерство відновлення інфраструктури та регіонів, тобто регіони та інфраструктура будуть окремо, але не одразу. На це прем’єр попросив два місяці. Очевидно, що Олексій Кулеба очолить велике міністерство, а потім воно буде роз’єднано
Доповнення
У розрізі масштабних кадрових змін в уряді нардеп Олексій Гончаренко оприлюднив перелік прізвищ тих, хто претендує на крісла міністрів, а також - на посади в ОП.
В травні УНН повідомляло, що "Слуги народу" на засіданні фракції вирішили розділити Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України на два відомства.