Масштабні кадрові перестановки в Кабміні: нардеп озвучив прізвища претендентів на крісла міністрів

У розрізі масштабних кадрових змін в уряді нардеп Олексій Гончаренко оприлюднив перелік прізвищ тих, хто претендує на крісла міністрів, а також - на посади в ОП, передає УНН.

Кого ж і куди планують призначити за версією Гончаренка:

Матвія Бідного планується призначити міністром спорту;

Ірину Верещук планують все-таки звільнити завтра з КабМіну і перевести в Офіс Президента вести соціальну політику;

На Міністерство ветеранів будуть пропонувати Наталю Калмикову, заступницю міністра оборони;

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій хочуть переформатувати, додавши туди роботу з закордонними українцями.

На Мінекології - Світлана Гринчук;

На Мінстратегпром - голова Укроборонопрома Герман Сметанін.

Представники "Слуги народу", які сьогодні мали збиратись на засідання фракції, наразі дану інформацію не підтверджували.

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Як повідомляв УНН, Президент України Володимир Зеленський сьогодні, ймовірно, візьме участь у засіданні фракції "Слуга народу". За словами депутата Олексія Гончаренка, очікується "розбір польотів".

Раніше голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія анонсував велике перезавантаження уряду, а також засідання фракції, де мають обговорити кадрові питання.

"Більше 50% штатної чисельності КМУ зазнають змін. Завтра (4 вересня - ред.) нас чекає день звільнень, а післязавтра (5 вересня - ред.) день призначень. Остаточний перелік буде визначений на засіданні фракції 4.09", - повідомив Арахамія.

Щоправда про участь на засіданні Президента він не повідомляв.

Як писав УНН, 3 вересня низка міністрів написали заяви про відставку - Олександр Камишін, Денис Малюська, Роман Стрілець, Ольга Стефанішина, Ірина Верещук та Дмитро Кулеба.

ВР сьогодні розглянула і погодила всі заяви про відставку - окрім Дмитра Кулеби та Ірини Верещук.

Нагадаємо, що УНН писав про відставки урядовців, ще до того, як з'явилися перші заяви на звільнення за посад.