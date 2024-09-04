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Масштабні кадрові перестановки в Кабміні: нардеп озвучив прізвища претендентів на крісла міністрів

Масштабні кадрові перестановки в Кабміні: нардеп озвучив прізвища претендентів на крісла міністрів

Київ • УНН

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Нардеп Гончаренко оприлюднив список потенційних призначень на міністерські посади та в ОП. Як повідомляли в "Слузі народу", очікується велике перезавантаження уряду.

У розрізі масштабних кадрових змін в уряді нардеп Олексій Гончаренко оприлюднив перелік прізвищ тих, хто претендує на крісла міністрів, а також - на посади в ОП, передає УНН.

Кого ж і куди планують призначити за версією Гончаренка:

Матвія Бідного планується призначити міністром спорту;

Ірину Верещук планують все-таки звільнити завтра з КабМіну і перевести в Офіс Президента вести соціальну політику;

На Міністерство ветеранів будуть пропонувати Наталю Калмикову, заступницю міністра оборони;

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій хочуть переформатувати, додавши туди роботу з закордонними українцями.

На Мінекології - Світлана Гринчук;

На Мінстратегпром - голова Укроборонопрома Герман Сметанін.

Представники "Слуги народу", які сьогодні мали збиратись на засідання фракції, наразі дану інформацію не підтверджували.

Кабінет міністрів без міністрів чи перезавантаження? Кого планують призначити замість звільнених урядовців 04.09.24, 18:41 • 121023 перегляди

Додамо

Як повідомляв УНН, Президент України Володимир Зеленський сьогодні, ймовірно, візьме участь у засіданні фракції "Слуга народу". За словами депутата Олексія Гончаренка, очікується "розбір польотів".

Раніше голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія анонсував велике перезавантаження уряду, а також засідання фракції, де мають обговорити кадрові питання.

"Більше 50% штатної чисельності КМУ зазнають змін. Завтра (4 вересня - ред.) нас чекає день звільнень, а післязавтра (5 вересня - ред.) день призначень. Остаточний перелік буде визначений на засіданні фракції 4.09", - повідомив Арахамія.

Щоправда про участь на засіданні Президента він не повідомляв.

Як писав УНН, 3 вересня низка міністрів написали заяви про відставку - Олександр Камишін, Денис Малюська, Роман Стрілець, Ольга Стефанішина, Ірина Верещук та Дмитро Кулеба.

ВР сьогодні розглянула і погодила всі заяви про відставку - окрім Дмитра Кулеби та Ірини Верещук.

Нагадаємо, що УНН писав про відставки урядовців, ще до того, як з'явилися перші заяви на звільнення за посад.  

Антоніна Туманова

Антоніна Туманова

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