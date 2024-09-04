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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Масштабные кадровые перестановки в Кабмине: нардеп озвучил фамилии претендентов на кресла министров

Масштабные кадровые перестановки в Кабмине: нардеп озвучил фамилии претендентов на кресла министров

Киев  •  УНН

4 сентября 2024, 17:09  •  14605 просмотра

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Нардеп Гончаренко обнародовал список потенциальных назначений на министерские должности и в ОП. Как сообщали в "Слуге народа", ожидается большая перезагрузка правительства.

В разрезе масштабных кадровых изменений в правительстве нардеп Алексей Гончаренко обнародовал перечень фамилий тех, кто претендует на кресла министров, а также - на должности в ОП, передает УНН.

Кого же и куда планируют назначить по версии Гончаренко:

Матвея Бедного планируется назначить министром спорта;

Ирину Верещук планируют все-таки уволить завтра из КабМина и перевести в Офис Президента вести социальную политику;

На Министерство ветеранов будут предлагать Наталью Калмыкову, заместительницу министра обороны;

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий хотят переформатировать, добавив туда работу с зарубежными украинцами.

На Минэкологии - Светлана Гринчук;

На Минстратегпром - глава Укроборонопрома Герман Сметанин.

Представители "Слуги народа", которые сегодня должны были собираться на заседание фракции, пока данную информацию не подтверждали.

Кабінет міністрів без міністрів чи перезавантаження? Кого планують призначити замість звільнених урядовців 4 сентября 2024, 15:41 • 79948 просмотров

Добавим

Как сообщал УНН, Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, вероятно, примет участие в заседании фракции "Слуга народа". По словам депутата Алексея Гончаренко, ожидается "разбор полетов".

Ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия анонсировал большую перезагрузку правительства, а также заседание фракции, где должны обсудить кадровые вопросы.

"Более 50% штатной численности КМУ претерпят изменения. Завтра (4 сентября - ред.) нас ждет день увольнений, а послезавтра (5 сентября - ред.) день назначений. Окончательный перечень будет определен на заседании фракции 4.09", - сообщил Арахамия.

Правда об участии на заседании Президента он не сообщал.

Как писал УНН, 3 сентября ряд министров написали заявления об отставке - Александр Камышин, Денис Малюська, Роман Стрелец, Ольга Стефанишина, Ирина Верещук и Дмитрий Кулеба.

ВР сегодня рассмотрела и согласовала все заявления об отставке - кроме Дмитрия Кулебы и Ирины Верещук.

Напомним, что УНН писал об отставках чиновников, еще до того, как появились первые заявления на увольнение по должностям.  

Антонина Туманова

Антонина Туманова

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