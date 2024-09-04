Масштабные кадровые перестановки в Кабмине: нардеп озвучил фамилии претендентов на кресла министров

В разрезе масштабных кадровых изменений в правительстве нардеп Алексей Гончаренко обнародовал перечень фамилий тех, кто претендует на кресла министров, а также - на должности в ОП, передает УНН.

Кого же и куда планируют назначить по версии Гончаренко:

Матвея Бедного планируется назначить министром спорта;

Ирину Верещук планируют все-таки уволить завтра из КабМина и перевести в Офис Президента вести социальную политику;

На Министерство ветеранов будут предлагать Наталью Калмыкову, заместительницу министра обороны;

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий хотят переформатировать, добавив туда работу с зарубежными украинцами.

На Минэкологии - Светлана Гринчук;

На Минстратегпром - глава Укроборонопрома Герман Сметанин.

Представители "Слуги народа", которые сегодня должны были собираться на заседание фракции, пока данную информацию не подтверждали.

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Как сообщал УНН, Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, вероятно, примет участие в заседании фракции "Слуга народа". По словам депутата Алексея Гончаренко, ожидается "разбор полетов".

Ранее глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия анонсировал большую перезагрузку правительства, а также заседание фракции, где должны обсудить кадровые вопросы.

"Более 50% штатной численности КМУ претерпят изменения. Завтра (4 сентября - ред.) нас ждет день увольнений, а послезавтра (5 сентября - ред.) день назначений. Окончательный перечень будет определен на заседании фракции 4.09", - сообщил Арахамия.

Правда об участии на заседании Президента он не сообщал.

Как писал УНН, 3 сентября ряд министров написали заявления об отставке - Александр Камышин, Денис Малюська, Роман Стрелец, Ольга Стефанишина, Ирина Верещук и Дмитрий Кулеба.

ВР сегодня рассмотрела и согласовала все заявления об отставке - кроме Дмитрия Кулебы и Ирины Верещук.

Напомним, что УНН писал об отставках чиновников, еще до того, как появились первые заявления на увольнение по должностям.