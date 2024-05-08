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"Слуги народу" на фракції вирішили розділити Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури

"Слуги народу" на фракції вирішили розділити Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури

Київ • УНН

 • 152324 перегляди

Фракція "Слуга народу" вирішила розділити Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України на два окремих відомства. Одне, ймовірно, буде займатись питаннями інфраструктури, а інше - розвитком громад.

"Слуги народу" на засіданні фракції вирішили розділити Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України на два відомства. Про це УНН повідомило поінформоване джерело.

Деталі

Як повідомив співрозмовник УНН, фракція "Слуга народу" під час засідання вирішила розділити Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

Таким чином в Україні з'явиться два окремі відомства - одне буде займатись питаннями інфраструктури, а інше - розвитком громад та територій.

"Слуги народу" сьогодні зберуться на фракцію: говоритимуть про кадрові зміни в уряді08.05.24, 17:00 • 131641 перегляд

Нагадаємо

У грудні 2022 року Кабмін об'єднав Міністерство інфраструктури та Міністерство розвитку громад та територій.

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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