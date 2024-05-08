"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры

"Слуги народа" на заседании фракции решили разделить Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры Украины на два ведомства. Об этом УНН сообщил информированный источник.

Детали

Как сообщил собеседник УНН, фракция "Слуга народа" во время заседания решила разделить Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры Украины.

Таким образом в Украине появится два отдельных ведомства - одно будет заниматься вопросами инфраструктуры, а другое - развитием громад и территорий.

"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве

Напомним

В декабре 2022 года Кабмин объединил Министерство инфраструктуры и Министерство развития общин и территорий.