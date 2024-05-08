ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Ищешь правду?

Присоединяйся к нашему Telegram-каналу!

Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
sluga-narodaСлуга народа
ukrainaУкраина
Эксклюзив
"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры
  •  12858 просмотра

"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры

Эксклюзив
"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве
  •  70650 просмотра

"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве

Эксклюзив
Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп
  •  106078 просмотра

Версия самопокушения и.о. замглавы ГНС Сокура должна быть приоритетной у правоохранителей - экс-нардеп

Эксклюзив
Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт
  •  105859 просмотра

Специалистов КНИИСЭ обязательно надо привлечь к формированию Реестра оборудования для производства табачной продукции - эксперт

Эксклюзив
Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог
7 мая 2024, 13:55  •  165977 просмотра

Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог

Эксклюзив
Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет
7 мая 2024, 13:24  •  149647 просмотра

Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет

Эксклюзив
россия уже попала под полную экономическую и политическую зависимость от Китая - политолог
7 мая 2024, 11:22  •  149135 просмотра

россия уже попала под полную экономическую и политическую зависимость от Китая - политолог

Эксклюзив
Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин
7 мая 2024, 07:27  •  247607 просмотра

Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин

Эксклюзив
Должны были выводить новые сорта пшеницы, а взамен торговали землей за кэш - политолог о мутных схемах НААНУ
7 мая 2024, 06:12  •  109923 просмотра

Должны были выводить новые сорта пшеницы, а взамен торговали землей за кэш - политолог о мутных схемах НААНУ

Радость побед и горечь поражений: как Украина выступала на "Евровидении"
6 мая 2024, 16:25  •  120703 просмотра

Радость побед и горечь поражений: как Украина выступала на "Евровидении"

Новости по теме
"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры

"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры
Эксклюзив

  •  12858 просмотра
Днепропетровщина под атакой сс рф, в ряде общин многочисленные повреждения, но без жертв - ОВА

Днепропетровщина под атакой сс рф, в ряде общин многочисленные повреждения, но без жертв - ОВА

  •  3487 просмотра
"Евровидение-2024": поляки призывают не поддерживать Украину из-за видео Jerry Heil в кофте с надписью "Banderaciaga"

"Евровидение-2024": поляки призывают не поддерживать Украину из-за видео Jerry Heil в кофте с надписью "Banderaciaga"

  •  3029 просмотра
Минздрав активизирует усилия по иммунизации, чтобы довакцинировать непривитых детей: Кузин рассказал, какова ситуация

Минздрав активизирует усилия по иммунизации, чтобы довакцинировать непривитых детей: Кузин рассказал, какова ситуация

  •  4073 просмотра
Ракетная атака рф на Киевщину: Кравченко сообщил детали о разрушении и состоянии раненых

Ракетная атака рф на Киевщину: Кравченко сообщил детали о разрушении и состоянии раненых

  •  6670 просмотра
5 советов как эффективно уменьшить использование электроэнергии

5 советов как эффективно уменьшить использование электроэнергии

  •  8886 просмотра
россияне образовали определенную группировку войск на Севере - Синегубов

россияне образовали определенную группировку войск на Севере - Синегубов

  •  7212 просмотра
На Киевщине разоблачили админов интернет-сообществ, где сообщали о местах выдачи повесток: им грозит до 8 лет тюрьмы

На Киевщине разоблачили админов интернет-сообществ, где сообщали о местах выдачи повесток: им грозит до 8 лет тюрьмы

  •  7722 просмотра
В Киевской области зафиксировано повреждение 20 домов и 7 транспортных средств из-за вражеского обстрела, есть раненые

В Киевской области зафиксировано повреждение 20 домов и 7 транспортных средств из-за вражеского обстрела, есть раненые

  •  9500 просмотра
Украина провела еще один раунд переговоров с Португалией по соглашению по безопасности

Украина провела еще один раунд переговоров с Португалией по соглашению по безопасности

  •  10995 просмотра

Популярные

Disney сократит количество фильмов Marvel

Disney сократит количество фильмов Marvel

  •  83912 просмотра
Количество подписчиков в Tinder падает шестой квартал подряд

Количество подписчиков в Tinder падает шестой квартал подряд

  •  105223 просмотра
В Луганске с вечера пылает нефтебаза: инфраструктура оккупантов разрушена - ОВА

В Луганске с вечера пылает нефтебаза: инфраструктура оккупантов разрушена - ОВА

  •  101483 просмотра
ЕСПЧ обязал Грузию выплатить 153 тысячи евро компенсации участникам акции "ночь гаврилова"

ЕСПЧ обязал Грузию выплатить 153 тысячи евро компенсации участникам акции "ночь гаврилова"

  •  100632 просмотра
В Черкасском районе ночью минуснули "шахед", поврежден дом

В Черкасском районе ночью минуснули "шахед", поврежден дом

  •  84967 просмотра

Публикации

Крипта для чайников. Часть 4: Что такое монеты и токены и в чем их различия

Крипта для чайников. Часть 4: Что такое монеты и токены и в чем их различия

7 мая 2024, 11:15  •  206790 просмотра
Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин

Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин
Эксклюзив

7 мая 2024, 07:27  •  247607 просмотра
Что не так с покушением на и.о. замглавы ГНС Украины

Что не так с покушением на и.о. замглавы ГНС Украины

6 мая 2024, 10:55  •  246868 просмотра
Благодатный огонь: чудо или мистификация? И где смотреть трансляцию схождения огня

Благодатный огонь: чудо или мистификация? И где смотреть трансляцию схождения огня

3 мая 2024, 16:08  •  356206 просмотра
"Дело министра": Верховный Суд решил спор за земли, которые по версии НАБУ воины АТО "отжали" у аграрной академии

"Дело министра": Верховный Суд решил спор за земли, которые по версии НАБУ воины АТО "отжали" у аграрной академии

30 апреля 2024, 14:32  •  511790 просмотра

"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры

Фракция "Слуга народа" решила разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины на два отдельных ведомства. Одно, вероятно, будет заниматься вопросами инфраструктуры, а другое - развитием общин.

политика •   •  12858 просмотра
Эксклюзив
"Слуги народа" на фракции решили разделить Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры

Днепропетровщина под атакой сс рф, в ряде общин многочисленные повреждения, но без жертв - ОВА

российские вооруженные силы атаковали несколько населенных пунктов в Днепропетровской области, нанеся многочисленные повреждения гражданским объектам, линиям электропередач и газопроводу, но о жертвах не сообщалось.

Общество •   •  3487 просмотра
Днепропетровщина под атакой сс рф, в ряде общин многочисленные повреждения, но без жертв - ОВА

"Евровидение-2024": поляки призывают не поддерживать Украину из-за видео Jerry Heil в кофте с надписью "Banderaciaga"

Поляки возмущены поведением украинской певицы Jerry Heil, которая записала видео в свитере с надписью "Banderaciaga. Пользователи соцсетей обвинили ее в поддержке Степана Бандеры и призывают не голосовать за Украину на Евровидении-2024.

Культура •   •  3029 просмотра
"Евровидение-2024": поляки призывают не поддерживать Украину из-за видео Jerry Heil в кофте с надписью "Banderaciaga"

Минздрав активизирует усилия по иммунизации, чтобы довакцинировать непривитых детей: Кузин рассказал, какова ситуация

В этом году Министерство здравоохранения инициирует усиленные меры по иммунизации, чтобы довакцинировать непривитых детей, на фоне того, как количество отказников постепенно уменьшается.

Общество •   •  4073 просмотра
Минздрав активизирует усилия по иммунизации, чтобы довакцинировать непривитых детей: Кузин рассказал, какова ситуация

Ракетная атака рф на Киевщину: Кравченко сообщил детали о разрушении и состоянии раненых

Два человека получили ранения, 19 частных домов, 1 детский сад, 7 автомобилей и линии электропередач были повреждены в Киевской области в результате российского ракетного обстрела.

Война •   •  6670 просмотра
Ракетная атака рф на Киевщину: Кравченко сообщил детали о разрушении и состоянии раненых

5 советов как эффективно уменьшить использование электроэнергии

В условиях российских атак на энергетическую инфраструктуру Украины каждый сэкономленный киловатт может иметь решающее значение, поэтому используйте энергоэффективные приборы, энергосберегающие лампы, реле времени, стабилизаторы напряжения, а также пользуйтесь более дешевым ночным тарифом на электроэнергию, чтобы эффективно уменьшить потребление электроэнергии.

Экономика •   •  8886 просмотра
5 советов как эффективно уменьшить использование электроэнергии

россияне образовали определенную группировку войск на Севере - Синегубов

россия формирует военные группировки на севере, и Украина готовится к возможным атакам с этого направления, чтобы обеспечить свою безопасность.

Война •   •  7212 просмотра
россияне образовали определенную группировку войск на Севере - Синегубов

На Киевщине разоблачили админов интернет-сообществ, где сообщали о местах выдачи повесток: им грозит до 8 лет тюрьмы

На Киевщине правоохранители разоблачили группировку, которая создала каналы в Telegram и Viber, чтобы помогать людям уклоняться от мобилизации, распространяя информацию о местах, где раздают повестки.

Война •   •  7722 просмотра
На Киевщине разоблачили админов интернет-сообществ, где сообщали о местах выдачи повесток: им грозит до 8 лет тюрьмы

В Киевской области зафиксировано повреждение 20 домов и 7 транспортных средств из-за вражеского обстрела, есть раненые

В Киевской области в результате российских обстрелов 8 мая было повреждено 20 домов, 7 автомобилей и ранены 2 человека.

Общество •   •  9500 просмотра
В Киевской области зафиксировано повреждение 20 домов и 7 транспортных средств из-за вражеского обстрела, есть раненые

Украина провела еще один раунд переговоров с Португалией по соглашению по безопасности

Украина провела очередной раунд переговоров с Португалией по заключению двустороннего соглашения о безопасности, достигнув значительного прогресса на пути к подписанию соглашения их лидерами в ближайшее время.

Война •   •  10995 просмотра
Украина провела еще один раунд переговоров с Португалией по соглашению по безопасности