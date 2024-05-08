"Слуги народа" сегодня соберутся на фракцию: будут говорить о кадровых изменениях в правительстве

Сегодня "слуги народа" соберутся на заседание фракции для обсуждения кадровых вопросов в правительстве. Об этом УНН сообщил источник в Верховной Раде.

Сегодня через несколько часов состоится заседание фракции "Слуга Народа", будут обсуждать кадровые вопросы - увольнения в Кабинете министров, заседание продлится ориентировочно полтора часа - сообщил собеседник УНН.

Более того, по предварительной информации, завтра ряд кадровых вопросов по увольнению некоторых членов Кабинета министров будет вынесен на голосование в зале ВР.

Кадровые изменения: в Раде отложили парад отставок, но некоторые увольнения ожидают