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"Слуги народу" сьогодні зберуться на фракцію: говоритимуть про кадрові зміни в уряді

"Слуги народу" сьогодні зберуться на фракцію: говоритимуть про кадрові зміни в уряді

Київ • УНН

 • 131641 перегляди

Фракція "Слуги народу" проведе засідання, щоб обговорити звільнення деяких міністрів Кабінету міністрів, а завтра в парламенті очікується голосування за кадрові зміни.

Сьогодні "слуги народу" зберуться на засідання фракції для обговорення кадрових питань в уряді. Про це УНН повідомило джерело у Верховній Раді.

Сьогодні через декілька годин відбудеться засідання фракції "Слуга Народу", будуть обговорювати кадрові питання - звільнення в Кабінеті міністрів, засідання триватиме орієнтовно півтори години 

- повідомив співрозмовник УНН.

Більше того, за попередньою інформацією, завтра низка кадрових питань щодо звільнення деяких членів Кабінету міністрів буде винесена на голосування в залі ВР.

Кадрові зміни: у Раді відклали парад відставок, але певні звільнення очікують23.04.24, 08:49 • 15117 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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