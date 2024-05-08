"Слуги народу" сьогодні зберуться на фракцію: говоритимуть про кадрові зміни в уряді
Київ • УНН
Фракція "Слуги народу" проведе засідання, щоб обговорити звільнення деяких міністрів Кабінету міністрів, а завтра в парламенті очікується голосування за кадрові зміни.
Сьогодні "слуги народу" зберуться на засідання фракції для обговорення кадрових питань в уряді. Про це УНН повідомило джерело у Верховній Раді.
Сьогодні через декілька годин відбудеться засідання фракції "Слуга Народу", будуть обговорювати кадрові питання - звільнення в Кабінеті міністрів, засідання триватиме орієнтовно півтори години
Більше того, за попередньою інформацією, завтра низка кадрових питань щодо звільнення деяких членів Кабінету міністрів буде винесена на голосування в залі ВР.
Кадрові зміни: у Раді відклали парад відставок, але певні звільнення очікують23.04.24, 08:49 • 15117 переглядiв