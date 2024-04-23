Кадровые изменения: в Раде отложили парад отставок, но некоторые увольнения ожидают

В Верховной Раде в вопросе обсуждаемых отставок отложили большинство "громких изменений". Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк, пишет УНН.

По данным источника УНН, как ожидается, проголосуют пока только Счетную палату.

Детали

"По кадрам: скорее всего по большинству громких изменений решение пока отложили. Не отказались, а именно отложили. Все же определенные голосования (увольнения) будут завтра (23 апреля - ред.) - но я не думаю, что вам это будет очень интересно", - написал накануне поздно вечером Железняк в Telegram.

Ранее в парламенте говорили, что потенциальные кадровые изменения могут ожидать Кабмин и затронуть "3-4 министра, среди которых даже два вице-премьера". Также отставки должны были коснуться, потенциально, еще нескольких позиций.

Нардеп Алексей Гончаренко даже называл несколько фамилий. "Точно на выход Верещук, Кубраков (под вопросом, но скорее всего также). Оксен Лисовый, министр образования, также скорее всего - все", - писал Гончаренко в Telegram.

Минкульт, по его данным, "будут расформировывать и куда-то присоединять".

Различные источники также называли кандидатом на отставку министра юстиции Дениса Малюську и министра аграрной политики Николая Сольского. Кроме того, уже некоторое время идут разговоры вокруг того, что свою должность может покинуть Генеральный прокурор Андрей Костин.

Уже 22 апреля по данным стало известно, что заявление на увольнение написал член Счетной палаты Андрей Дидык.

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