Кадровые перестановки: Зеленский уволил Сибигу с должности заместителя руководителя ОП

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Президент Владимир Зеленский уволил Андрея Сибигу с должности заместителя руководителя Офиса Президента Украины.
Жовква об участии Китая в Саммите мира: китайцы не говорят нет
Украина ведет переговоры с Китаем и другими странами, такими как Бразилия, Индия, Южная Африка и Саудовская Аравия, об участии в предстоящем Мирном саммите в Швейцарии с целью найти решение для прекращения войны.
Генштаб: россияне наступают на пяти направлениях, активнее всего на Бахмутском
Украинские защитники выдержали 81 боевое столкновение, отбив большинство атак на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях, сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.
В ОП выразили уверенность, что скоро Украина будет иметь положительные результаты по Patriot
Украина ожидает получить дополнительные системы противовоздушной обороны Patriot и ракеты вскоре после переговоров между премьер-министром Нидерландов Рютте и другими лидерами.
Стриминговый сервис Showtime прекратит работу в конце апреля
Стриминговый сервис Showtime прекратит свою деятельность 30 апреля 2024 года, поскольку Paramount Global интегрирует свой контент в пакет Paramount+ With Showtime.
Галущенко о возможных весенне-летних блэкаутах: нужно быть готовым к любому сценарию
Массированные российские атаки возобновились, поэтому украинцам нужно быть готовыми к любому сценарию, в том числе к возможным весенним и летним отключениям электроэнергии, считает министр энергетики Герман Галущенко.
ТОП-10 фильмов с весенним настроением
Подборка лучших фильмов разных жанров для весеннего настроения.
Аргентинские инвесторы будут развивать крафтовую винодельню в Одесской области
Аргентинские инвесторы будут развивать виноградарство и крафтовое виноделие в Бородинской громаде Одесской области, арендуя виноградники и получая налоговые льготы от местных властей.
В Криворожье из-за падения обломков сбитой ракеты повреждены 15 жилых домов - ОВА
В Кривом Роге обломками вражеских ракет повреждены 15 частных домов, автомобиль и электросеть, а в Никополе в результате российских обстрелов повреждены: двухэтажный дом, 8 частных домов, 5 магазинов, религиозное учреждение, объект инфраструктуры, административное здание, библиотека, хозяйственные постройки, линия электропередач и газопровод.
Защита от "шахедов" есть почти на всех подстанциях Укрэнерго - Кубраков
Украина построила второй уровень защиты от "шахедов" почти на всех 22 подстанциях "Укрэнерго", но для полной защиты от ракет и других мощных средств поражения все еще нужен третий уровень полного укрытия.