Кадровые перестановки: Зеленский уволил Сибигу с должности заместителя руководителя ОП

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Эксклюзив
С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика
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С оборота 5 млн грн после уплаты налогов останется лишь 720 тыс. грн. Какие начисления платит в Киеве среднестатистическое ООО - инфографика

Эксклюзив
Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит
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Строительство Национального военного мемориального кладбища: какие работы уже ведутся и кто их проводит

Эксклюзив
Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий
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Национальное военное мемориальное кладбище будут строить в 8 этапов: сколько продлится строительство и на каком этапе возведут крематорий

Эксклюзив
Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз
11 апреля 2024, 13:21  •  137557 просмотра

Пока женщина была за границей - мошенники подделали ее подпись и продали квартиру: специалисты КНИИСЭ о случаях из практики почерковедческих экспертиз

Эксклюзив
Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен
11 апреля 2024, 12:39  •  123366 просмотра

Эксперт о стоимости восстановления Трипольской ТЭС: это десятки миллиардов гривен

Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила
11 апреля 2024, 08:21  •  135673 просмотра

Закон о мобилизации принят: основные положения и когда начнут действовать новые правила

Эксклюзив
КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня
10 апреля 2024, 13:53  •  161052 просмотра

КГГА о демонтаже Арки дружбы народов: не является самым насущным вопросом сегодня

Эксклюзив
В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации
10 апреля 2024, 13:01  •  139623 просмотра

В Комитете нацбезопасности объяснили, когда будет поручение о разработке законопроекта по демобилизации

Эксклюзив
Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп
10 апреля 2024, 09:04  •  134291 просмотра

Кабмин игнорирует поручение СНБО об аудите блокировки налоговых накладных, которое Гетманцев пытается легализовать законопроектом "о клубе белого бизнеса" - нардеп

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков
10 апреля 2024, 06:55  •  117720 просмотра

Блокада на границе с Польшей: польские фермеры до сих пор блокируют три пункта пропуска, в очередях около 450 грузовиков

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Кадровые перестановки: Зеленский уволил Сибигу с должности заместителя руководителя ОП

Президент Владимир Зеленский уволил Андрея Сибигу с должности заместителя руководителя Офиса Президента Украины.

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Кадровые перестановки: Зеленский уволил Сибигу с должности заместителя руководителя ОП

Жовква об участии Китая в Саммите мира: китайцы не говорят нет

Украина ведет переговоры с Китаем и другими странами, такими как Бразилия, Индия, Южная Африка и Саудовская Аравия, об участии в предстоящем Мирном саммите в Швейцарии с целью найти решение для прекращения войны.

Война •   •  7756 просмотра
Жовква об участии Китая в Саммите мира: китайцы не говорят нет

Генштаб: россияне наступают на пяти направлениях, активнее всего на Бахмутском

Украинские защитники выдержали 81 боевое столкновение, отбив большинство атак на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях, сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Война •   •  8106 просмотра
Генштаб: россияне наступают на пяти направлениях, активнее всего на Бахмутском

В ОП выразили уверенность, что скоро Украина будет иметь положительные результаты по Patriot

Украина ожидает получить дополнительные системы противовоздушной обороны Patriot и ракеты вскоре после переговоров между премьер-министром Нидерландов Рютте и другими лидерами.

Война •   •  8615 просмотра
В ОП выразили уверенность, что скоро Украина будет иметь положительные результаты по Patriot

Стриминговый сервис Showtime прекратит работу в конце апреля

Стриминговый сервис Showtime прекратит свою деятельность 30 апреля 2024 года, поскольку Paramount Global интегрирует свой контент в пакет Paramount+ With Showtime.

УНН Lite •   •  7103 просмотра
Стриминговый сервис Showtime прекратит работу в конце апреля

Галущенко о возможных весенне-летних блэкаутах: нужно быть готовым к любому сценарию

Массированные российские атаки возобновились, поэтому украинцам нужно быть готовыми к любому сценарию, в том числе к возможным весенним и летним отключениям электроэнергии, считает министр энергетики Герман Галущенко.

Война •   •  8720 просмотра
Галущенко о возможных весенне-летних блэкаутах: нужно быть готовым к любому сценарию

ТОП-10 фильмов с весенним настроением

Подборка лучших фильмов разных жанров для весеннего настроения.

УНН Lite •   •  8929 просмотра
ТОП-10 фильмов с весенним настроением

Аргентинские инвесторы будут развивать крафтовую винодельню в Одесской области

Аргентинские инвесторы будут развивать виноградарство и крафтовое виноделие в Бородинской громаде Одесской области, арендуя виноградники и получая налоговые льготы от местных властей.

Экономика •   •  11779 просмотра
Аргентинские инвесторы будут развивать крафтовую винодельню в Одесской области

В Криворожье из-за падения обломков сбитой ракеты повреждены 15 жилых домов - ОВА

В Кривом Роге обломками вражеских ракет повреждены 15 частных домов, автомобиль и электросеть, а в Никополе в результате российских обстрелов повреждены: двухэтажный дом, 8 частных домов, 5 магазинов, религиозное учреждение, объект инфраструктуры, административное здание, библиотека, хозяйственные постройки, линия электропередач и газопровод.

Война •   •  11329 просмотра
В Криворожье из-за падения обломков сбитой ракеты повреждены 15 жилых домов - ОВА

Защита от "шахедов" есть почти на всех подстанциях Укрэнерго - Кубраков

Украина построила второй уровень защиты от "шахедов" почти на всех 22 подстанциях "Укрэнерго", но для полной защиты от ракет и других мощных средств поражения все еще нужен третий уровень полного укрытия.

Война •   •  12953 просмотра
Защита от "шахедов" есть почти на всех подстанциях Укрэнерго - Кубраков