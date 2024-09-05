The Telegraph: Кулеба подав у відставку після невдачі з далекобійними ракетами
Київ • УНН
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба подав у відставку через невдачу з придбанням ракет. Верховна Рада відклала розгляд відставки, причини не повідомляються.
В Україні несподівано сталися суттєві кадрові зміни. Відставка міністра закордонних справ Дмитра Кулеби стала найбільшим потрясінням. Кулеба йде у відставку через невдачу з придбанням ракет великої дальності, пише The Telegraph, передає УНН.
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"Дмитро Кулеба був одним з найбільш впізнаваних членів кабінету міністрів, але його прохання про системи протиповітряної оборони та послаблення обмежень на західні ракети в останні місяці залишилися без уваги", – пише видання.
Президент України Володимир Зеленський заявив, що оновлення міністерського складу "дасть нову силу" українським інституціям. І ця хвиля відставок відбувається в небезпечний для України час, коли Росія досягла значних успіхів у східній частині Донецької області.
Однак українські ЗМІ повідомили, що Верховна Рада відклала відставку міністра закордонних справ на засіданні в середу. Причини такого рішення не наводяться. За даними ЗМІ, ймовірним наступником Кулеби стане Андрій Сибіга – заступник міністра закордонних справ.
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