Кулеба зустрівся із Боррелем: обговорили посилення ППО, зняття обмежень на удари та шлях до членства в ЄС

Глава МЗС Дмитро Кулеба провів у Брюсселі двосторонні переговори із главою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем. Сторони обговорили зняття обмежень на удари на території рф, посилення ППО та допомогу Україні. Також спілкувались про прогрес України на шляху до членства в ЄС. Про це Кулеба повідомив у соцмережі X, передає УНН.

Радий бути сьогодні в Брюсселі на запрошення Жозепа Борреля на важливій зустрічі міністрів ЄС напередодні нового політичного сезону. Довгостроковий мир в Європі залежить від швидких рішень на підтримку України: зняття обмежень на удари, посилення ППО та своєчасна допомога. Ми обговорили шляхи втілення цих кроків - розповів Кулеба.

За його словами, успіхи ЗСУ в курській області демонструють здатність України перехоплювати ініціативу та перемагати. Однак, потрібно більше сильних рішень для закріплення успіху.

Також голова українського МЗС подякував Боррелю за його підтримку щодо зняття обмежень на використання Україною зброї проти законних військових цілей у рф.

Крім того, за словами Кулеби, сторони обговорили прогрес України на шляху до членства в ЄС, включно з ратифікацією Римського статуту, та подальші кроки в переговорах.

"Ми також скоординували зусилля щодо втілення Формули миру перед другим Самітом миру та дій для посилення тиску на рф та її союзників. Я вдячний ЄC за послідовну підтримку України", - додав Кулеба.

Доповнення

Як писало Politico, глава МЗС Дмитро Кулеба на неформальній зустрічі міністрів закордонних справ ЄС хоче отримати від союзників підтримку в знятті обмежень на далекобійні удари по військовим об’єктам в росії.