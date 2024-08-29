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Кулеба на зустрічі міністрів ЄС хоче отримати від союзників зняття обмежень на далекобійні удари по цілях у рф

Кулеба на зустрічі міністрів ЄС хоче отримати від союзників зняття обмежень на далекобійні удари по цілях у рф

Київ • УНН

 • 24890 перегляди

Глава МЗС Кулеба на зустрічі міністрів ЄС хоче отримати підтримку щодо зняття обмежень на далекобійні удари по військових об'єктах у рф. Він наголошує, що це рішення залежить від США, Великої Британії та Франції.

Глава МЗС Дмитро Кулеба на неформальній зустрічі міністрів закордонних справ ЄС хоче отримати від союзників підтримку в знятті обмежень на далекобійні удари по військовим об’єктам в росії. Про це УНН повідомляє з посиланням на Politico.

Я хочу, щоб вони повернулися до своїх столиць… щоб отримати підтримку, щоб нарешті зняти обмеження на дальні удари по всіх законних військових цілях у росії. Звичайно, це рішення в основному за Сполученими Штатами та Великою Британією, але Франція також є стороною та частиною ЄС,

- сказав Кулеба в інтерв’ю Playbook.

Кулеба зазначив, що визнає, що президент Франції Еммануель Макрон раніше казав, що Україні потрібно дозволити завдати ударів по військових базах у глибині росії.

Я не ставлю під сумнів добрі наміри, але річ у тому, що ми все ще не можемо стріляти. Щойно ми зможемо стріляти, коли матимемо достатньо ракет і зможемо їх використовувати, тоді це спрацює. Але поки що ми все ще в процесі розмов, переговорів,

- зазначив Кулеба.

Доповнення

Президент Зеленський заявляв, що зняття обмежень для України на далекобійні удари зараз допоможе якнайшвидше завершити війну справедливо.

Україна представить адміністрації Байдена список цілей, які хоче уразити далекобійною зброєю - Politico27.08.24, 12:06 • 61421 перегляд

Анна Мурашко

Анна Мурашко

ВійнаПолітика

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