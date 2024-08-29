Кулеба на зустрічі міністрів ЄС хоче отримати від союзників зняття обмежень на далекобійні удари по цілях у рф

Глава МЗС Дмитро Кулеба на неформальній зустрічі міністрів закордонних справ ЄС хоче отримати від союзників підтримку в знятті обмежень на далекобійні удари по військовим об’єктам в росії. Про це УНН повідомляє з посиланням на Politico.

Я хочу, щоб вони повернулися до своїх столиць… щоб отримати підтримку, щоб нарешті зняти обмеження на дальні удари по всіх законних військових цілях у росії. Звичайно, це рішення в основному за Сполученими Штатами та Великою Британією, але Франція також є стороною та частиною ЄС,

Кулеба зазначив, що визнає, що президент Франції Еммануель Макрон раніше казав, що Україні потрібно дозволити завдати ударів по військових базах у глибині росії.

Я не ставлю під сумнів добрі наміри, але річ у тому, що ми все ще не можемо стріляти. Щойно ми зможемо стріляти, коли матимемо достатньо ракет і зможемо їх використовувати, тоді це спрацює. Але поки що ми все ще в процесі розмов, переговорів,