Кулеба на встрече министров ЕС хочет получить от союзников снятие ограничений на дальнобойные удары по целям в рф

Глава МИД Дмитрий Кулеба на неформальной встрече министров иностранных дел ЕС хочет получить от союзников поддержку в снятии ограничений на дальнобойные удары по военным объектам в россии. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Politico.

Я хочу, чтобы они вернулись в свои столицы... чтобы получить поддержку, чтобы наконец снять ограничения на дальние удары по всем законным военным целям в россии. Конечно, это решение в основном за Соединенными Штатами и Великобританией, но Франция также является стороной и частью ЕС, - сказал Кулеба в интервью Playbook.

Кулеба отметил, что признает, что президент Франции Эммануэль Макрон ранее говорил, что Украине нужно позволить нанести удары по военным базам в глубине России.

Я не ставлю под сомнение добрые намерения, но дело в том, что мы все еще не можем стрелять. Как только мы сможем стрелять, когда будем иметь достаточно ракет и сможем их использовать, тогда это сработает. Но пока мы все еще в процессе разговоров, переговоров, - отметил Кулеба.

Дополнение

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