Україна продовжує наполягати на знятті обмежень на далекобійні удари - Зеленський
Київ • УНН
Президент України закликав партнерів активніше протидіяти російському терору. Зеленський наголосив, що зняття обмежень на далекобійні удари допоможе швидше завершити війну справедливо.
Зняття обмежень для України на далекобійні удари зараз допоможе якнайшвидше завершити війну справедливо. Про це заявив Президент України Володимир Зеелнський, передає УНН.
"Всім нашим партнерам варто більш активно – значно більш активно – протидіяти російському терору. Цей терор ніколи не повинен стати якоюсь там новою нібито "нормальністю" для Європи. Також працюємо з партнерами і щодо постачання для фронту – постачання не лише зброї, не лише снарядів, а й сили нашої єдності з партнерами. Справді дієвої єдності – далекобійної. Продовжуємо наполягати на тому, що рішучість зараз – зняття обмежень для України на далекобійні удари зараз – допоможе нам якнайшвидше завершити війну справедливо для України та світу загалом. Захист життя має значення всюди однакове. Я дякую всім у світі, хто допомагає нам!", - заявив Зеленський під час вечірнього відеозвернення.
Україна представить адміністрації Байдена список цілей, які хоче уразити далекобійною зброєю - Politico27.08.24, 12:06 • 61421 перегляд