Украина продолжает настаивать на снятии ограничений на дальнобойные удары - Зеленский
Киев • УНН
Президент Украины призвал партнеров активнее противодействовать российскому террору. Зеленский подчеркнул, что снятие ограничений на дальнобойные удары поможет быстрее завершить войну справедливо.
Снятие ограничений для Украины на дальнобойные удары сейчас поможет как можно быстрее завершить войну справедливо. Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеелнский, передает УНН.
«Всем нашим партнерам стоит более активно - значительно более активно - противодействовать российскому террору. Этот террор никогда не должен стать какой-то там новой якобы «нормальностью» для Европы. Также работаем с партнерами и по поставкам для фронта - поставки не только оружия, не только снарядов, но и силы нашего единства с партнерами. Действительно действенного единства - дальнобойного. Продолжаем настаивать на том, что решимость сейчас - снятие ограничений для Украины на дальнобойные удары сейчас - поможет нам как можно быстрее завершить войну справедливо для Украины и мира в целом. Защита жизни имеет значение везде одинаково. Я благодарю всех в мире, кто помогает нам!», - заявил Зеленский во время вечернего видеообращения.
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