Кулеба встретился с Боррелем: обсудили усиление ПВО, снятие ограничений на удары и путь к членству в ЕС
Киев • УНН
Глава МИД Украины провел переговоры с главой дипломатии ЕС в Брюсселе. Обсудили снятие ограничений на удары по рф, усиление ПВО, помощь Украине и прогресс на пути к членству в ЕС.
Глава МИД Дмитрий Кулеба провел в Брюсселе двусторонние переговоры с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем. Стороны обсудили снятие ограничений на удары на территории рф, усиление ПВО и помощь Украине. Также общались о прогрессе Украины на пути к членству в ЕС. Об этом Кулеба сообщил в соцсети X, передает УНН.
Рад быть сегодня в Брюсселе по приглашению Жозепа Борреля на важной встрече министров ЕС накануне нового политического сезона. Долгосрочный мир в Европе зависит от быстрых решений в поддержку Украины: снятие ограничений на удары, усиление ПВО и своевременная помощь. Мы обсудили пути воплощения этих шагов
По его словам, успехи ВСУ в курской области демонстрируют способность Украины перехватывать инициативу и побеждать. Однако, нужно больше сильных решений для закрепления успеха.
Также глава украинского МИД поблагодарил Борреля за его поддержку по снятию ограничений на использование Украиной оружия против законных военных целей в РФ.
Кроме того, по словам Кулебы, стороны обсудили прогресс Украины на пути к членству в ЕС, включая ратификацию Римского статута, и дальнейшие шаги в переговорах.
"Мы также скоординировали усилия по воплощению Формулы мира перед вторым Саммитом мира и действий для усиления давления на РФ и ее союзников. Я благодарен ЕС за последовательную поддержку Украины", - добавил Кулеба.
Дополнение
Как писало Politico, глава МИД Дмитрий Кулеба на неформальной встрече министров иностранных дел ЕС хочет получить от союзников поддержку в снятии ограничений на дальнобойные удары по военным объектам в россии.