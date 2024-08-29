Кулеба встретился с Боррелем: обсудили усиление ПВО, снятие ограничений на удары и путь к членству в ЕС

Глава МИД Дмитрий Кулеба провел в Брюсселе двусторонние переговоры с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем. Стороны обсудили снятие ограничений на удары на территории рф, усиление ПВО и помощь Украине. Также общались о прогрессе Украины на пути к членству в ЕС. Об этом Кулеба сообщил в соцсети X, передает УНН.

Рад быть сегодня в Брюсселе по приглашению Жозепа Борреля на важной встрече министров ЕС накануне нового политического сезона. Долгосрочный мир в Европе зависит от быстрых решений в поддержку Украины: снятие ограничений на удары, усиление ПВО и своевременная помощь. Мы обсудили пути воплощения этих шагов - рассказал Кулеба.

По его словам, успехи ВСУ в курской области демонстрируют способность Украины перехватывать инициативу и побеждать. Однако, нужно больше сильных решений для закрепления успеха.

Также глава украинского МИД поблагодарил Борреля за его поддержку по снятию ограничений на использование Украиной оружия против законных военных целей в РФ.

Кроме того, по словам Кулебы, стороны обсудили прогресс Украины на пути к членству в ЕС, включая ратификацию Римского статута, и дальнейшие шаги в переговорах.

"Мы также скоординировали усилия по воплощению Формулы мира перед вторым Саммитом мира и действий для усиления давления на РФ и ее союзников. Я благодарен ЕС за последовательную поддержку Украины", - добавил Кулеба.

Дополнение

Как писало Politico, глава МИД Дмитрий Кулеба на неформальной встрече министров иностранных дел ЕС хочет получить от союзников поддержку в снятии ограничений на дальнобойные удары по военным объектам в россии.