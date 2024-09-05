The Telegraph: Кулеба подал в отставку после неудачи с дальнобойными ракетами

ukenru
Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В столице карантин из-за амброзии: чем опасно растение

В столице карантин из-за амброзии: чем опасно растение

  •  116667 просмотра
Внешнее влияние и заангажированность: что успел рассказать Углава о НАБУ перед своим увольнением

Внешнее влияние и заангажированность: что успел рассказать Углава о НАБУ перед своим увольнением

  •  114588 просмотра
ПВО и возможности на фронте: Зеленский заявил, что сентябрь должен быть результативными

ПВО и возможности на фронте: Зеленский заявил, что сентябрь должен быть результативными

  •  67071 просмотра
Состоялся круглый стол по состоянию энергетики с участием делегации США - Шмыгаль

Состоялся круглый стол по состоянию энергетики с участием делегации США - Шмыгаль

  •  91809 просмотра
россияне распространяют фейк о наказании родственников уклонистов в Украине - Центр противодействия дезинформации

россияне распространяют фейк о наказании родственников уклонистов в Украине - Центр противодействия дезинформации

  •  84468 просмотра
публикации
Кабинет министров без министров или перезагрузка? Кого планируют назначить вместо уволенных чиновников

Кабинет министров без министров или перезагрузка? Кого планируют назначить вместо уволенных чиновников
Эксклюзив

  •  105517 просмотра
Внешнее влияние и заангажированность: что успел рассказать Углава о НАБУ перед своим увольнением

Внешнее влияние и заангажированность: что успел рассказать Углава о НАБУ перед своим увольнением

  •  114588 просмотра
В столице карантин из-за амброзии: чем опасно растение

В столице карантин из-за амброзии: чем опасно растение

  •  116667 просмотра
Конфликт в НАБУ: первый заместитель директора Углава со скандалом покидает бюро

Конфликт в НАБУ: первый заместитель директора Углава со скандалом покидает бюро

3 сентября 2024, 12:49  •  233267 просмотра
Без огласки кина не будет или как АРМА управляет активами

Без огласки кина не будет или как АРМА управляет активами

3 сентября 2024, 09:11  •  236975 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Элтон Джон перенес тяжелую инфекцию, которая оставила его с «ограниченным зрением на один глаз»

Элтон Джон перенес тяжелую инфекцию, которая оставила его с «ограниченным зрением на один глаз»

  •  101249 просмотра
4 сентября: Всемирный день тхэквондо, Международный день сексуального здоровья

4 сентября: Всемирный день тхэквондо, Международный день сексуального здоровья

  •  144482 просмотра
3 сентября: День рождения бюстгальтера, День открытия уникальности ДНК

3 сентября: День рождения бюстгальтера, День открытия уникальности ДНК

3 сентября 2024, 03:03  •  136099 просмотра
Новые снимки раскрывают глубину медленного распада "Титаника"

Новые снимки раскрывают глубину медленного распада "Титаника"

2 сентября 2024, 09:25  •  138425 просмотра
2 сентября: День кокоса, День нотариата в Украине

2 сентября: День кокоса, День нотариата в Украине

2 сентября 2024, 03:03  •  138900 просмотра
Актуальное
The Telegraph: Кулеба подал в отставку после неудачи с дальнобойными ракетами

The Telegraph: Кулеба подал в отставку после неудачи с дальнобойными ракетами

Киев  •  УНН

4 сентября 2024, 23:23  •  5455 просмотра

Read in English

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подал в отставку из-за неудачи с приобретением ракет. Верховная Рада отложила рассмотрение отставки, причины не сообщаются.

В Украине неожиданно произошли существенные кадровые изменения. Отставка министра иностранных дел Дмитрия Кулебы стала самым большим потрясением. Кулеба уходит в отставку из-за неудачи с приобретением ракет большой дальности, пишет The Telegraph, передает УНН.

Детали

«Дмитрий Кулеба был одним из самых узнаваемых членов кабинета министров, но его просьбы о системах противовоздушной обороны и ослабление ограничений на западные ракеты в последние месяцы остались без внимания», - пишет издание.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обновление министерского состава «даст новую силу» украинским институтам. И эта волна отставок происходит в опасное для Украины время, когда Россия достигла значительных успехов в восточной части Донецкой области.

Однако украинские СМИ сообщили, что Верховная Рада отложила отставку министра иностранных дел на заседании в среду. Причины такого решения не приводятся. По данным СМИ, вероятным преемником Кулебы станет Андрей Сибига - заместитель министра иностранных дел.

Кулеба зустрівся із Боррелем: обговорили посилення ППО, зняття обмежень на удари та шлях до членства в ЄС29 августа 2024, 11:16 • 19497 просмотров

Лилия Подоляк

Лилия Подоляк

Войнаполитика
Эксклюзив
У Минкульта будет новое название - Кравчук
  •  68233 просмотра

У Минкульта будет новое название - Кравчук

МИД возглавит Сибига, Минстратпром - Сметанин, а Верещук и Камышин - уйдут в ОП: какие кадровые ротации согласовали Зеленский и "слуги народа"
  •  52459 просмотра

МИД возглавит Сибига, Минстратпром - Сметанин, а Верещук и Камышин - уйдут в ОП: какие кадровые ротации согласовали Зеленский и "слуги народа"

Стеценко получила серебро на Паралимпиаде-2024 в плавании
  •  54800 просмотра

Стеценко получила серебро на Паралимпиаде-2024 в плавании

Украинцы Денисенко и Веракса получили «золото» и «серебро» в плавании на Паралимпиаде-2024
  •  42856 просмотра

Украинцы Денисенко и Веракса получили «золото» и «серебро» в плавании на Паралимпиаде-2024

Эксклюзив
Кабинет министров без министров или перезагрузка? Кого планируют назначить вместо уволенных чиновников
  •  105517 просмотра

Кабинет министров без министров или перезагрузка? Кого планируют назначить вместо уволенных чиновников

Эксклюзив
Вениславский: вероятность ударов с территории беларуси по Украине минимальна
  •  54956 просмотра

Вениславский: вероятность ударов с территории беларуси по Украине минимальна

Эксклюзив
Заседание фракции "Слуга народа" начнется в 18:00. Будут говорить о кадровых изменениях в правительстве
  •  61708 просмотра

Заседание фракции "Слуга народа" начнется в 18:00. Будут говорить о кадровых изменениях в правительстве

Юлия Шуляр завоевала золото на Паралимпиаде-2024 в беге на 400 метров
3 сентября 2024, 17:45  •  154064 просмотра

Юлия Шуляр завоевала золото на Паралимпиаде-2024 в беге на 400 метров

Украинские пловцы Шенгур и Трусов получили «золото» и «серебро» на Паралимпиаде-2024
3 сентября 2024, 16:58  •  152162 просмотра

Украинские пловцы Шенгур и Трусов получили «золото» и «серебро» на Паралимпиаде-2024

Эксклюзив
Основательница двух брендов трикотажной одежды: "В Броварах власть, которая слышит предпринимателей"
3 сентября 2024, 11:07  •  158508 просмотра

Основательница двух брендов трикотажной одежды: "В Броварах власть, которая слышит предпринимателей"

Популярные

россияне распространяют фейк о наказании родственников уклонистов в Украине - Центр противодействия дезинформации

россияне распространяют фейк о наказании родственников уклонистов в Украине - Центр противодействия дезинформации

  •  84468 просмотра
Состоялся круглый стол по состоянию энергетики с участием делегации США - Шмыгаль

Состоялся круглый стол по состоянию энергетики с участием делегации США - Шмыгаль

  •  91809 просмотра
ПВО и возможности на фронте: Зеленский заявил, что сентябрь должен быть результативными

ПВО и возможности на фронте: Зеленский заявил, что сентябрь должен быть результативными

  •  67071 просмотра
Внешнее влияние и заангажированность: что успел рассказать Углава о НАБУ перед своим увольнением

Внешнее влияние и заангажированность: что успел рассказать Углава о НАБУ перед своим увольнением

  •  114588 просмотра
В столице карантин из-за амброзии: чем опасно растение

В столице карантин из-за амброзии: чем опасно растение

  •  116667 просмотра

Публикации

Кабинет министров без министров или перезагрузка? Кого планируют назначить вместо уволенных чиновников

Кабинет министров без министров или перезагрузка? Кого планируют назначить вместо уволенных чиновников
Эксклюзив

  •  105517 просмотра
Внешнее влияние и заангажированность: что успел рассказать Углава о НАБУ перед своим увольнением

Внешнее влияние и заангажированность: что успел рассказать Углава о НАБУ перед своим увольнением

  •  114588 просмотра
В столице карантин из-за амброзии: чем опасно растение

В столице карантин из-за амброзии: чем опасно растение

  •  116667 просмотра
Конфликт в НАБУ: первый заместитель директора Углава со скандалом покидает бюро

Конфликт в НАБУ: первый заместитель директора Углава со скандалом покидает бюро

3 сентября 2024, 12:49  •  233267 просмотра
Без огласки кина не будет или как АРМА управляет активами

Без огласки кина не будет или как АРМА управляет активами

3 сентября 2024, 09:11  •  236975 просмотра

Война

Беларусь сбивает российские «шахеды», запущенные по Украине

Беларусь сбивает российские «шахеды», запущенные по Украине

  •  2648 просмотра
The Telegraph: Кулеба подал в отставку после неудачи с дальнобойными ракетами

The Telegraph: Кулеба подал в отставку после неудачи с дальнобойными ракетами

  •  6260 просмотра
Польша планирует увеличить производство снарядов 155 мм для защиты от России

Польша планирует увеличить производство снарядов 155 мм для защиты от России

  •  8652 просмотра
ВСУ показали деятельность украинской военной комендатуры в Курской области

ВСУ показали деятельность украинской военной комендатуры в Курской области

  •  8099 просмотра
Обновлена карта боевых действий: враг продвинулся на Донбассе

Обновлена карта боевых действий: враг продвинулся на Донбассе

  •  12349 просмотра

политика

Беларусь сбивает российские «шахеды», запущенные по Украине

Беларусь сбивает российские «шахеды», запущенные по Украине

  •  2648 просмотра
The Telegraph: Кулеба подал в отставку после неудачи с дальнобойными ракетами

The Telegraph: Кулеба подал в отставку после неудачи с дальнобойными ракетами

  •  6260 просмотра
Польша планирует увеличить производство снарядов 155 мм для защиты от России

Польша планирует увеличить производство снарядов 155 мм для защиты от России

  •  8652 просмотра
Харрис опережает Трампа в ключевых штатах США - опрос CNN

Харрис опережает Трампа в ключевых штатах США - опрос CNN

  •  9543 просмотра
Ермак проинформировал делегацию США о ситуации с безопасностью в Украине

Ермак проинформировал делегацию США о ситуации с безопасностью в Украине

  •  25810 просмотра

Война

Беларусь сбивает российские «шахеды», запущенные по Украине

Беларусь сбивает российские «шахеды», запущенные по Украине

  •  2648 просмотра
The Telegraph: Кулеба подал в отставку после неудачи с дальнобойными ракетами

The Telegraph: Кулеба подал в отставку после неудачи с дальнобойными ракетами

  •  6260 просмотра
Польша планирует увеличить производство снарядов 155 мм для защиты от России

Польша планирует увеличить производство снарядов 155 мм для защиты от России

  •  8652 просмотра
ВСУ показали деятельность украинской военной комендатуры в Курской области

ВСУ показали деятельность украинской военной комендатуры в Курской области

  •  8099 просмотра
Обновлена карта боевых действий: враг продвинулся на Донбассе

Обновлена карта боевых действий: враг продвинулся на Донбассе

  •  12349 просмотра

политика

Беларусь сбивает российские «шахеды», запущенные по Украине

Беларусь сбивает российские «шахеды», запущенные по Украине

  •  2648 просмотра
The Telegraph: Кулеба подал в отставку после неудачи с дальнобойными ракетами

The Telegraph: Кулеба подал в отставку после неудачи с дальнобойными ракетами

  •  6260 просмотра
Польша планирует увеличить производство снарядов 155 мм для защиты от России

Польша планирует увеличить производство снарядов 155 мм для защиты от России

  •  8652 просмотра
Харрис опережает Трампа в ключевых штатах США - опрос CNN

Харрис опережает Трампа в ключевых штатах США - опрос CNN

  •  9543 просмотра
Ермак проинформировал делегацию США о ситуации с безопасностью в Украине

Ермак проинформировал делегацию США о ситуации с безопасностью в Украине

  •  25810 просмотра

Новости Бизнеса

Insha Dance Company отправляется в тур по Украине: команда приглашает на балет-антиутопию "1984. Інша", Anima Oscura и пластический спектакль "Д.І.М.“

Insha Dance Company отправляется в тур по Украине: команда приглашает на балет-антиутопию "1984. Інша", Anima Oscura и пластический спектакль "Д.І.М.“

  •  29586 просмотра
18-й год «Дорога добра» от WOG объединяет украинцев, чтобы спасать детские жизни

18-й год «Дорога добра» от WOG объединяет украинцев, чтобы спасать детские жизни

2 сентября 2024, 10:10  •  113512 просмотра
Документальный фильм "From collar to COLLAR Company" учит воплощать мечты

Документальный фильм "From collar to COLLAR Company" учит воплощать мечты

30 августа 2024, 11:46  •  121095 просмотра

Экономика

Ермак проинформировал делегацию США о ситуации с безопасностью в Украине

Ермак проинформировал делегацию США о ситуации с безопасностью в Украине

  •  25810 просмотра
Состоялся круглый стол по состоянию энергетики с участием делегации США - Шмыгаль

Состоялся круглый стол по состоянию энергетики с участием делегации США - Шмыгаль

  •  91816 просмотра
В ВР объяснили, почему важно либерализовать экспорт вооружения украинского производства

В ВР объяснили, почему важно либерализовать экспорт вооружения украинского производства

  •  31918 просмотра
Украина усилит продовольственную безопасность благодаря участию в организации сельскохозяйственного развития - нардеп

Украина усилит продовольственную безопасность благодаря участию в организации сельскохозяйственного развития - нардеп

  •  27208 просмотра
Завтра в Украине будут выключать свет в течение суток, но - только одну очередь

Завтра в Украине будут выключать свет в течение суток, но - только одну очередь

  •  21498 просмотра

Киев

ПВО работает в Киевской области из-за атаки российских дронов

ПВО работает в Киевской области из-за атаки российских дронов

  •  17412 просмотра
В столице карантин из-за амброзии: чем опасно растение

В столице карантин из-за амброзии: чем опасно растение

  •  116669 просмотра
В Киеве временно остановили движение фуникулера

В Киеве временно остановили движение фуникулера

  •  18351 просмотра
В Киеве ввели карантин для борьбы с амброзией

В Киеве ввели карантин для борьбы с амброзией

  •  21492 просмотра
Почти 11 тыс. человек прятались в метро в Киеве во время ночной атаки рф

Почти 11 тыс. человек прятались в метро в Киеве во время ночной атаки рф

  •  31451 просмотра