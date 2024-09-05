The Telegraph: Кулеба подал в отставку после неудачи с дальнобойными ракетами

В Украине неожиданно произошли существенные кадровые изменения. Отставка министра иностранных дел Дмитрия Кулебы стала самым большим потрясением. Кулеба уходит в отставку из-за неудачи с приобретением ракет большой дальности, пишет The Telegraph, передает УНН.

Детали

«Дмитрий Кулеба был одним из самых узнаваемых членов кабинета министров, но его просьбы о системах противовоздушной обороны и ослабление ограничений на западные ракеты в последние месяцы остались без внимания», - пишет издание.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что обновление министерского состава «даст новую силу» украинским институтам. И эта волна отставок происходит в опасное для Украины время, когда Россия достигла значительных успехов в восточной части Донецкой области.

Однако украинские СМИ сообщили, что Верховная Рада отложила отставку министра иностранных дел на заседании в среду. Причины такого решения не приводятся. По данным СМИ, вероятным преемником Кулебы станет Андрей Сибига - заместитель министра иностранных дел.

Кулеба зустрівся із Боррелем: обговорили посилення ППО, зняття обмежень на удари та шлях до членства в ЄС