Шмыгаль о новых министрах: перед ними стоят нелегкие задачи

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что перед новыми министрами стоят нелегкие задачи, но он уверен, что их опыт и навыки помогут в реализации стратегических целей государства, передает УНН.

Шмыгаль отметил, что Верховная Рада сегодня поддержала назначение новых членов правительства:

- Ольга Стефанишина займет должность Вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции - Министра юстиции

- Алексей Кулеба - Вице-премьер-министра по восстановлению - Министра развития общин и территорий

- Андрей Сибига - Министра иностранных дел

- Герман Сметанин - Министра по вопросам стратегических отраслей промышленности

- Виталий Коваль - Министра аграрной политики и продовольствия

- Светлана Гринчук - Министра защиты окружающей среды и природных ресурсов

- Николай Точицкий - Министра культуры и стратегических коммуникаций

- Наталья Калмыкова - Министра по делам ветеранов

- Матвей Бидный - Министра молодежи и спорта

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Шмыгаль поблагодарил Ирину Верещук, Дениса Малюску, Дмитрия Кулебу, Александра Камышина и Руслана Стрельца за ежедневную кропотливую работу в чрезвычайных условиях.

"Вместе мы в Правительстве прошли немало вызовов. Двигали Украину вперед. Перед новыми министрами стоят нелегкие задачи, но я уверен, что их опыт и навыки помогут в реализации стратегических целей нашего государства. Желаю вдохновения и успехов в работе для нашей победы и сильной и процветающей Украины", - написал Шмыгаль.

Дополнение

Глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия сообщал, что вчера, 4 сентября во время заседания фракция "Слуги народа" было обсуждено создание новой институции в правительстве с рабочим названием Министерство возвращения украинцев.

Народный депутат от "Слуги народа" Евгения Кравчук сообщила, что со временем будет разделено Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры на два отдельных ведомства. Премьер-министр Денис Шмыгаль попросил на это два месяца.