Зеленський оновив склад РНБО після кадрових змін
Київ • УНН
Президент Зеленський оновив склад РНБО, ввівши Сибігу, Сметаніна та Стефанішину. Зі складу виведено Камишіна та Кулебу. Зміни затверджено указом №627/2024 від 13 вересня.
Президент України Володимир Зеленський оновив склад Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) після кадрових змін. У РНБО ввійшли – Андрій Сибіга, Герман Сметанін та Ольга Стефанішина, натомість покинули склад Ради – Олександр Камишін та Дмитро Кулеба. Відповідний указ №627/2024 від 13 вересня опубліковано на сайті ОП, передає УНН.
Деталі
Своїм указом Президент постановив:
1) увести до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України таких осіб:
Сибіга Андрій Іванович — Міністр закордонних справ України
Сметанін Герман Володимирович — Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України;
2) затвердити у персональному складі Ради національної безпеки і оборони України Стефанішину Ольгу Віталіївну — Віце-премʼєр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України — Міністра юстиції України;
3) вивести зі складу Ради національної безпеки і оборони України О.Камишіна, Д.Кулебу.
Указ набирає чинності з дня його опублікування.
Є десятки конкретних завдань: Зеленський чекає результатів від нових міністрів протягом осені05.09.24, 20:35 • 21561 перегляд