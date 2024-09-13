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Зеленський оновив склад РНБО після кадрових змін

Зеленський оновив склад РНБО після кадрових змін

Київ • УНН

 • 14276 перегляди

Президент Зеленський оновив склад РНБО, ввівши Сибігу, Сметаніна та Стефанішину. Зі складу виведено Камишіна та Кулебу. Зміни затверджено указом №627/2024 від 13 вересня.

Президент України Володимир Зеленський оновив склад Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) після кадрових змін. У РНБО ввійшли – Андрій Сибіга, Герман Сметанін та Ольга Стефанішина, натомість покинули склад Ради – Олександр Камишін та Дмитро Кулеба. Відповідний указ №627/2024 від 13 вересня опубліковано на сайті ОП, передає УНН

Деталі 

Своїм указом Президент постановив: 

1) увести до персонального складу Ради національної безпеки і оборони України таких осіб:

Сибіга Андрій Іванович — Міністр закордонних справ України

Сметанін Герман Володимирович — Міністр з питань стратегічних галузей промисловості України;

2) затвердити у персональному складі Ради національної безпеки і оборони України Стефанішину Ольгу Віталіївну — Віце-премʼєр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України — Міністра юстиції України;

3) вивести зі складу Ради національної безпеки і оборони України О.Камишіна, Д.Кулебу.

Указ набирає чинності з дня його опублікування.

Є десятки конкретних завдань: Зеленський чекає результатів від нових міністрів протягом осені05.09.24, 20:35 • 21561 перегляд

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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