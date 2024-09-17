Кабмін призначив Олексія Мігріна заступником голови ДСНС
Київ • УНН
Уряд затвердив Олексія Мігріна на посаді заступника голови ДСНС. Також звільнено держсекретаря Мінрегіону та призначено в.о. на цю посаду.
Кабінет міністрів призначив Олексія Мігріна заступником голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій, який з 30 липня був заступником начальника відомства у статусі в.о. Про це повідомив представник уряду у парламенті Тарас Мельничук у Telegram у вівторок, пише УНН.
Деталі
"Призначено Мігріна Олексія Сергійовича заступником голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій", - повідомив Мельничук.
Також Кабмін звільнив Патра Божевського з посади державного секретаря Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури, а на його місце в статусі в.о. призначив Германа Філатова.
Доповнення
30 липня Кабмін тимчасово поклав на Олексія Мігріна виконання обов’язків заступника голови ДСНС.
Нагадаємо
На минулому засіданні Кабмін звільнив держсекретаря Мінкульту та призначив на цю посаду в.о. Також погоджено призначення першого заступника та заступника голови Тернопільської ОДА.