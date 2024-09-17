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The Washington Post

Кабмін призначив Олексія Мігріна заступником голови ДСНС

Київ • УНН

 • 23629 перегляди

Уряд затвердив Олексія Мігріна на посаді заступника голови ДСНС. Також звільнено держсекретаря Мінрегіону та призначено в.о. на цю посаду.

Кабмін призначив Олексія Мігріна заступником голови ДСНС

Кабінет міністрів призначив Олексія Мігріна заступником голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій, який з 30 липня був заступником начальника відомства  у статусі в.о. Про це повідомив представник уряду у парламенті Тарас Мельничук у Telegram у вівторок, пише УНН.

Деталі

"Призначено Мігріна Олексія Сергійовича заступником голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій", - повідомив Мельничук.

Також Кабмін звільнив Патра Божевського з посади державного секретаря Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури, а на його місце в статусі в.о. призначив Германа Філатова.

Доповнення

30 липня Кабмін тимчасово поклав на Олексія Мігріна виконання обов’язків заступника голови ДСНС.

Нагадаємо

На минулому засіданні Кабмін звільнив держсекретаря Мінкульту та призначив на цю посаду в.о. Також погоджено призначення першого заступника та заступника голови Тернопільської ОДА.

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