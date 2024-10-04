Кабмин провел ряд кадровых изменений: кого назначили и уволили
Киев • УНН
Правительство уволило и назначило заместителей министров, члена языковой комиссии. Согласовано увольнение председателя Красноградской РГА Харьковской области.
Правительство уволило и назначило нескольких заместителей министров и члена языковой комиссии, а также согласовало увольнение главы Красноградской РГА Харьковской области, сообщил в пятницу представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук в Telegram, пишет УНН.
Детали
По его словам, Кабинет министров:
Уволил:
- Елену Крамаренко с должности заместителя министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины;
- Евгения Федоренко с должности заместителя министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины по вопросам европейской интеграции.
Назначил:
- Елену Крамаренко первым заместителем министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины;
- Алексея Рябикина заместителем министра развития громад и территорий Украины;
- Екатерину Пономаренко членом Национальной комиссии по стандартам государственного языка.
Согласовано увольнение Виктора Войтенко с должности председателя Красноградской районной государственной администрации Харьковской области.
Кабмин провел новые кадровые назначения в Минобразования и Минприроды24 сентября 2024, 09:48 • 11876 просмотров