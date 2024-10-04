Кабмин провел ряд кадровых изменений: кого назначили и уволили

ukenru
Эксклюзив
Глава АРМА Дума не комментирует критику и выбирает формальные ответы вместо прозрачности
  •  29468 просмотра

Глава АРМА Дума не комментирует критику и выбирает формальные ответы вместо прозрачности

Эксклюзив
Затягивание расследования уголовного дела может расцениваться, как попытка лишить потерпевших права на справедливый суд - правозащитники
  •  43243 просмотра

Затягивание расследования уголовного дела может расцениваться, как попытка лишить потерпевших права на справедливый суд - правозащитники

Зеленского номинировали на Нобелевскую премию мира
  •  49306 просмотра

Зеленского номинировали на Нобелевскую премию мира

Эксклюзив
Бывший глава Госгеокадастра рассказал, почему НААН "потерял" огромные массивы земли и как их получили воины АТО
  •  114289 просмотра

Бывший глава Госгеокадастра рассказал, почему НААН "потерял" огромные массивы земли и как их получили воины АТО

Эксклюзив
Политолог назвал вероятную цель встреч экс-нардепа Писаренко с главой АРМА Думой
  •  122127 просмотра

Политолог назвал вероятную цель встреч экс-нардепа Писаренко с главой АРМА Думой

Союзники пока не готовы сбивать российские ракеты над Украиной - Зеленский
3 октября 2024, 11:21  •  123290 просмотра

Союзники пока не готовы сбивать российские ракеты над Украиной - Зеленский

Эксклюзив
Проекты по энергоэффективности, в сфере образования и медицины: как громады Киевщины развивают международное сотрудничество в условиях военного положения
3 октября 2024, 10:29  •  123909 просмотра

Проекты по энергоэффективности, в сфере образования и медицины: как громады Киевщины развивают международное сотрудничество в условиях военного положения

Эксклюзив
Юридический нонсенс в деле экс-министра Сольского: детективы НАБУ в суде ссылаются на копию "документа", который написан от руки
2 октября 2024, 15:44  •  135924 просмотра

Юридический нонсенс в деле экс-министра Сольского: детективы НАБУ в суде ссылаются на копию "документа", который написан от руки

Эксклюзив
В Украине за один год количество осужденных с гепатитом C выросло втрое
2 октября 2024, 13:46  •  138376 просмотра

В Украине за один год количество осужденных с гепатитом C выросло втрое

Эксклюзив
АРМА отрицает визиты экс-нардепа Писаренко, но оставляет "черные" входы для тайных гостей открытыми
2 октября 2024, 13:40  •  136934 просмотра

АРМА отрицает визиты экс-нардепа Писаренко, но оставляет "черные" входы для тайных гостей открытыми

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Враг атакует: в Кировоградской области возможна работа ПВО

Враг атакует: в Кировоградской области возможна работа ПВО

  •  91702 просмотра
Из Газы освобождена похищенная ИГИЛ 10 лет назад 21-летняя девушка, похищенная ИГИЛ 10 лет назад

Из Газы освобождена похищенная ИГИЛ 10 лет назад 21-летняя девушка, похищенная ИГИЛ 10 лет назад

  •  86540 просмотра
Масштабный пожар вспыхнул на нефтебазе в пермском крае рф: 10 тысяч кв. м

Масштабный пожар вспыхнул на нефтебазе в пермском крае рф: 10 тысяч кв. м

  •  23854 просмотра
4 октября: Всемирный день животных, День улыбки

4 октября: Всемирный день животных, День улыбки

  •  101571 просмотра
Европейский суд аудиторов оценивает 1,5 млрд евро как недостаточные для оборонных нужд ЕС

Европейский суд аудиторов оценивает 1,5 млрд евро как недостаточные для оборонных нужд ЕС

  •  63956 просмотра
публикации
Ассистент ребенка: в Украине постепенно вводят соцуслугу сопровождения детей во время инклюзивного обучения

Ассистент ребенка: в Украине постепенно вводят соцуслугу сопровождения детей во время инклюзивного обучения

  •  115249 просмотра
Глава АРМА Дума похвасталась "эффективностью", но "забыла" упомянуть, что появилась она после четырех решений суда и блокировки счетов

Глава АРМА Дума похвасталась "эффективностью", но "забыла" упомянуть, что появилась она после четырех решений суда и блокировки счетов

3 октября 2024, 09:44  •  129125 просмотра
Коррупционный след: как самый влиятельный налоговик Сокур избегает ответственности за нарушения в ГНС

Коррупционный след: как самый влиятельный налоговик Сокур избегает ответственности за нарушения в ГНС

3 октября 2024, 09:39  •  126361 просмотра
Иное образование: переход от школы-конвейера к школе-саду

Иное образование: переход от школы-конвейера к школе-саду

3 октября 2024, 06:20  •  135886 просмотра
Домашние задания и даже отчисления за прогулы: на Киевщине возобновил свою деятельность Университет для людей старшего возраста

Домашние задания и даже отчисления за прогулы: на Киевщине возобновил свою деятельность Университет для людей старшего возраста

2 октября 2024, 16:57  •  137773 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
4 октября: Всемирный день животных, День улыбки

4 октября: Всемирный день животных, День улыбки

  •  101571 просмотра
Xbox выпустил документальный фильм о разработке S.T.A.L.K.E.R. 2 во время войны в Украине

Xbox выпустил документальный фильм о разработке S.T.A.L.K.E.R. 2 во время войны в Украине

  •  73692 просмотра
Новый альбом Coldplay выходит в пятницу и снова объединяет много приглашенных музыкантов

Новый альбом Coldplay выходит в пятницу и снова объединяет много приглашенных музыкантов

  •  75607 просмотра
3 октября: Всемирный день грибников, Международный день смузи

3 октября: Всемирный день грибников, Международный день смузи

3 октября 2024, 03:03  •  116499 просмотра
В Чернобыльском заповеднике родилась сразу двойня лошадей Пржевальского

В Чернобыльском заповеднике родилась сразу двойня лошадей Пржевальского

2 октября 2024, 16:45  •  103923 просмотра
Актуальное
Кабмин провел ряд кадровых изменений: кого назначили и уволили

Кабмин провел ряд кадровых изменений: кого назначили и уволили

Киев  •  УНН

4 октября 2024, 10:45  •  3970 просмотра

Read in English

Правительство уволило и назначило заместителей министров, члена языковой комиссии. Согласовано увольнение председателя Красноградской РГА Харьковской области.

Правительство уволило и назначило нескольких заместителей министров и члена языковой комиссии, а также согласовало увольнение главы Красноградской РГА Харьковской области, сообщил в пятницу представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук в Telegram, пишет УНН.

Детали

По его словам, Кабинет министров:

Уволил:

  • Елену Крамаренко с должности заместителя министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины; 
  • Евгения Федоренко с должности заместителя министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины по вопросам европейской интеграции.

Назначил:

  • Елену Крамаренко первым заместителем министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины; 
  • Алексея Рябикина заместителем министра развития громад и территорий Украины; 
  • Екатерину Пономаренко членом Национальной комиссии по стандартам государственного языка.

Согласовано увольнение Виктора Войтенко с должности председателя Красноградской районной государственной администрации Харьковской области.

Кабмин провел новые кадровые назначения в Минобразования и Минприроды24 сентября 2024, 09:48 • 11876 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

политика
kharkovskaya-oblastХарьковская область
ukrainaУкраина
mizhnarodnyi-aeroport-boryspilМеждународный аэропорт Борисполь