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"Я буду плакати": "Бориспіль" запитав у Threads, що скажуть українці після відкриття аеропорту

Київ • УНН

 • 6396 перегляди

Користувачі у Threads діляться емоційними мріями про те, що вони скажуть, коли знову опиняться в аеропорту "Бориспіль".

"Я буду плакати": "Бориспіль" запитав у Threads, що скажуть українці після відкриття аеропорту

Міжнародний аеропорт "Бориспіль" зʼявився в соціальній мережі Threads. У першому дописі  команда аеропорту запитала українців, що саме вони скажуть, коли знову переступлять поріг "Борисполя", пише УНН

"Аеропорт "Бориспіль" тепер тут. Ми раді бачити як часто ви згадуєте про нас, тому давайте разом уявимо...Коли ви знову переступите поріг рідного аеропорту — що скажете першим?", - йдеться в дописі.

Цей пост викликав потужний емоційний відгук. У коментарях українці почали ділитися своїми мріями, обіцянками й зворушливими реакціями:

"Я скажу, що таксі до Борисполя не дорого і куплю бутерброд за 200 грн".

"Крім сліз нічого не буде. Я не можу дочекатись цього моменту".

"Буду просто плакати"

"Я буду цілувати підлогу"

Серед коментаторів був навіть один із бортпровідників, який написав:

"Мрію сказати пасажирам: "Ласкаво просимо на борт!" та "Шановні пані та панове! Наш літак здійснив посадку в аеропорту Бориспіль міста Києва... місцевий час...".

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Нагадаємо 

У жовтні 2024 року Україна презентувала дорожню карту щодо відкриття повітряного простору в умовах воєнного стану, презентувавши покроковий план та потреби для часткового відкриття авіапростору.

Вже в листопаді заступник міністра розвитку громад та територій Тимур Ткаченко заявив, що всі державні органи опрацьовують можливість часткового відкриття повітряного простору України, але через дуже високий рівень загроз – це залишається малоймовірним в короткостроковій  перспективі.

Загалом декілька авіакомпаній висловлювали зацікавленість у відновленні рейсів до України після відкриття українського неба. Зокрема, компанія Wizz розробила план відкриття 100 маршрутів в перші шість місяців після відкриття авіасполучення, що дозволить перевозити 5 млн пасажирів в рік. Своєю чергою Ryanair приготувала п’ятирічний план щодо відновлення польотів в Україні. У балтійського перевізника АirBaltic взагалі амбітний план - він хоче стати першим, хто виконає рейс до України. 

Аліна Волянська

Аліна Волянська

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