"Я буду плакать": "Борисполь" спросил в Threads, что скажут украинцы после открытия аэропорта

$41.220.04
46.820.21
ukenru
Нацполиция усиливает меры безопасности на Пасху: дежурство возле храмов и выборочный осмотр вещей
Эксклюзив
09:48 • 662 просмотра

Нацполиция усиливает меры безопасности на Пасху: дежурство возле храмов и выборочный осмотр вещей

Эксклюзив
06:19 • 15425 просмотра

Эксперт озвучил масштаб потерь от “серой” техники Apple: до 15 миллиардов гривен в год

06:17 • 31225 просмотра

Реестр убытков для Украины: кто может подать заявление на возмещение и какие категории откроются до конца года

Эксклюзив
05:54 • 34646 просмотра

Под пулями и солнцем: как украинские сады меняются несмотря на войну

16 апреля, 11:59 • 94630 просмотра

По соглашению с США достигнут "существенный прогресс", ожидается меморандум и ратификация в Раде - Свириденко

16 апреля, 11:16 • 194699 просмотра

Комендантский час и массовые мероприятия на Пасху: в каких областях произошли изменения

Эксклюзив
16 апреля, 11:15 • 95388 просмотра

Незадекларированный импорт техники Apple: эксперты оценили масштабность потерь для государства

Эксклюзив
16 апреля, 10:31 • 149609 просмотра

Аномальная весна и жаркое лето: климатолог рассказала, что ожидать в 2025 году

16 апреля, 08:19 • 94070 просмотра

Рада поддержала продление мобилизации: детали голосования

16 апреля, 07:15 • 146001 просмотра

Аграрная наука под угрозой: почему изъятие земель у НААН – стратегическая ошибка на уровне государства

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+22°
5м/с
41%
Популярные новости

Войска рф продвинулись возле Котляровки и на отдельных участках Запорожской области - DeepState

16 апреля, 23:57 • 19487 просмотра

В рф прогремели взрывы: жители слышали серию громких ударов

17 апреля, 00:48 • 18120 просмотра

Оккупанты пытаются прорвать оборону возле Боровой в Харьковской области

03:57 • 20304 просмотра

Топ вещей, которые нуждаются в замене чаще, чем вы думаете

05:10 • 30397 просмотра

Великобритания поддержит передачу Taurus Украине, но при одном условии - The Telegraph

06:42 • 11200 просмотра
публикации

Под пулями и солнцем: как украинские сады меняются несмотря на войну
Эксклюзив

05:54 • 34584 просмотра

Топ вещей, которые нуждаются в замене чаще, чем вы думаете

05:10 • 31616 просмотра

Слив об обыске: сотрудница АРМА могла действовать "по указанию", но признаться в этом побоится

16 апреля, 14:30 • 66794 просмотра

Комендантский час и массовые мероприятия на Пасху: в каких областях произошли изменения

16 апреля, 11:16 • 194658 просмотра

Финансовая стабильность под угрозой? Законопроект Гетманцева вернет вкладчиков в 2008-й

16 апреля, 08:09 • 169141 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Владимир Зеленский

Олег Синегубов

Си Цзиньпин

Папа Франциск

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Днепр

Вашингтон

Харьков

Реклама
УНН Lite

Сэм Нилл стал последним, кто присоединился к актерскому составу фильма "Вселенная монстров"

16 апреля, 09:21 • 103420 просмотра

Джонни Депп возвращается в кино в триллере "Day Drinker" от Lionsgate

15 апреля, 18:07 • 46175 просмотра

"Я сдаюсь": Кейт Бланшетт объявила о завершении актерской карьеры

15 апреля, 16:03 • 46152 просмотра

HBO официально подтвердил актерский состав сериала "Гарри Поттер"

15 апреля, 15:02 • 46269 просмотра

Меган Маркл откровенно рассказала о выкидыше и послеродовой преэклампсии в новом подкасте

15 апреля, 14:44 • 47550 просмотра
Актуальное

Калибр (семейство ракет)

ТикТок

Нью-Йорк Таймс

Телеграмма

SpaceX Starship

"Я буду плакать": "Борисполь" спросил в Threads, что скажут украинцы после открытия аэропорта

Киев • УНН

 • 2606 просмотра

Пользователи в Threads делятся эмоциональными мечтами о том, что они скажут, когда снова окажутся в аэропорту "Борисполь".

"Я буду плакать": "Борисполь" спросил в Threads, что скажут украинцы после открытия аэропорта

Международный аэропорт "Борисполь" появился в социальной сети Threads. В первом сообщении команда аэропорта спросила украинцев, что именно они скажут, когда снова переступят порог "Борисполя", пишет УНН

"Аэропорт "Борисполь" теперь здесь. Мы рады видеть, как часто вы вспоминаете о нас, поэтому давайте вместе представим...Когда вы снова переступите порог родного аэропорта - что скажете первым?", - говорится в сообщении.

Этот пост вызвал мощный эмоциональный отклик. В комментариях украинцы начали делиться своими мечтами, обещаниями и трогательными реакциями:

"Я скажу, что такси до Борисполя не дорого и куплю бутерброд за 200 грн".

"Кроме слез ничего не будет. Я не могу дождаться этого момента".

"Буду просто плакать"

"Я буду целовать пол"

Среди комментаторов был даже один из бортпроводников, который написал:

"Мечтаю сказать пассажирам: "Добро пожаловать на борт!" и "Уважаемые дамы и господа! Наш самолет совершил посадку в аэропорту Борисполь города Киева... местное время...".

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают15.04.25, 15:27 • 192668 просмотров

Напомним 

В октябре 2024 года Украина представила дорожную карту по открытию воздушного пространства в условиях военного положения, представив пошаговый план и потребности для частичного открытия авиапространства.

Уже в ноябре заместитель министра развития общин и территорий Тимур Ткаченко заявил, что все государственные органы прорабатывают возможность частичного открытия воздушного пространства Украины, но из-за очень высокого уровня угроз - это остается маловероятным в краткосрочной  перспективе.

В целом несколько авиакомпаний выражали заинтересованность в возобновлении рейсов в Украину после открытия украинского неба. В частности, компания Wizz разработала план открытия 100 маршрутов в первые шесть месяцев после открытия авиасообщения, что позволит перевозить 5 млн пассажиров в год. В свою очередь Ryanair приготовила пятилетний план по возобновлению полетов в Украине. У балтийского перевозчика АirBaltic вообще амбициозный план - он хочет стать первым, кто выполнит рейс в Украину. 

Алина Волянская

Алина Волянская

Общество
Украина
Международный аэропорт Борисполь
Киев
Brent
$66.45
Bitcoin
$84,446.20
S&P 500
$5,245.11
Tesla
$237.27
Газ TTF
$35.61
Золото
$3,337.51
Ethereum
$1,594.15