"Я буду плакать": "Борисполь" спросил в Threads, что скажут украинцы после открытия аэропорта
Киев • УНН
Пользователи в Threads делятся эмоциональными мечтами о том, что они скажут, когда снова окажутся в аэропорту "Борисполь".
Международный аэропорт "Борисполь" появился в социальной сети Threads. В первом сообщении команда аэропорта спросила украинцев, что именно они скажут, когда снова переступят порог "Борисполя", пишет УНН.
"Аэропорт "Борисполь" теперь здесь. Мы рады видеть, как часто вы вспоминаете о нас, поэтому давайте вместе представим...Когда вы снова переступите порог родного аэропорта - что скажете первым?", - говорится в сообщении.
Этот пост вызвал мощный эмоциональный отклик. В комментариях украинцы начали делиться своими мечтами, обещаниями и трогательными реакциями:
"Я скажу, что такси до Борисполя не дорого и куплю бутерброд за 200 грн".
"Кроме слез ничего не будет. Я не могу дождаться этого момента".
"Буду просто плакать"
"Я буду целовать пол"
Среди комментаторов был даже один из бортпроводников, который написал:
"Мечтаю сказать пассажирам: "Добро пожаловать на борт!" и "Уважаемые дамы и господа! Наш самолет совершил посадку в аэропорту Борисполь города Киева... местное время...".
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Напомним
В октябре 2024 года Украина представила дорожную карту по открытию воздушного пространства в условиях военного положения, представив пошаговый план и потребности для частичного открытия авиапространства.
Уже в ноябре заместитель министра развития общин и территорий Тимур Ткаченко заявил, что все государственные органы прорабатывают возможность частичного открытия воздушного пространства Украины, но из-за очень высокого уровня угроз - это остается маловероятным в краткосрочной перспективе.
В целом несколько авиакомпаний выражали заинтересованность в возобновлении рейсов в Украину после открытия украинского неба. В частности, компания Wizz разработала план открытия 100 маршрутов в первые шесть месяцев после открытия авиасообщения, что позволит перевозить 5 млн пассажиров в год. В свою очередь Ryanair приготовила пятилетний план по возобновлению полетов в Украине. У балтийского перевозчика АirBaltic вообще амбициозный план - он хочет стать первым, кто выполнит рейс в Украину.