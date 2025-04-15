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Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают

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Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают

Киев • УНН

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Несмотря на войну, украинцы продолжают путешествовать. Наиболее популярные направления для отдыха в Украине - западные курорты, а за границей - Болгария, Греция и Египет.

Украинцы меняют направления отдыха: что выбирают

Несмотря на войну, которая продолжается уже четвертый год, украинцы продолжают путешествовать как по родной стране, так и за границей. Украинские эксперты в сфере туризма рассказали УНН о самых популярных направлениях для отдыха в весенне-летний период и что изменилось в предпочтениях украинцев за последний год.

Отдых в Украине

Владимир Царук, директор Центра развития туризма, рассказал, что подавляющее большинство украинцев сейчас ждет лета для планирования отпусков, пик сезона приходится на конец июня и начало июля.

Ранее пиковые даты для весеннего отдыха приходились на майские праздники. Сейчас высокий сезон начинается в основном тогда, когда у детей заканчивается учеба в школах. Где-то с июля

- отметил он.

Также Царук добавил, что весомая часть украинцев предпочитает короткий отдых "на уик-энд", чтобы иметь возможность сменить обстановку и немного перезагрузиться. Для таких туров все чаще выбирают курорты на западе Украины. Две весомые причины для этого – это более короткая дорога и более привлекательная цена по сравнению с отдыхом за границей.

Сейчас трендом среди запросов становятся варианты отдыха с реабилитацией и релаксацией, в частности в пределах Украины люди выбирают санатории и базы отдыха в Яремче и Буковеле. Около 50% туров по Украине приходятся на эти два курорта

-  заявил эксперт. 

По словам Царука, также популярными остаются Львов и область, в частности Трускавец, Моршин, Сходница. Директор Центра развития туризма отметил, что именно там строят много новых отелей, которые предоставляют украинцам привлекательные предложения по цене и спектру услуг, которые часто включают СПА-комплекс и оздоровительные процедуры.

"Если сравнивать цены с довоенными, они существенно снизились. Разница достигает 20-30%. Сейчас из-за подорожания электроэнергии и увеличения налогов цены выравниваются (догоняют довоенные), но трех- и четырехзвездочные отели предоставляют много скидок и различных предложений, поэтому стоимость такого отдыха остается довольно демократичной", - подчеркнул он.

Отдых за границей

Если до войны чаще всего украинцы выбирали отдых в Турции из-за соотношения цены и качества, то сейчас фокус сместился в сторону Болгарии и Греции. Причиной такой смены стала логистика. Среди других популярных направлений среди украинцев можно выделить Черногорию, Испанию и Египет.

В частности в Болгарии много курортов у моря, до которых можно относительно быстро добраться автобусом, а не ехать до ближайшего аэропорта, чтобы полететь в Турцию

- пояснил Царук.

Эксперт по туризму Елизавета Коновалова отмечает, что еще одной причиной того, что отдых в Турции потерял прежнюю популярность является то, что украинцы не желают сталкиваться в отелях с россиянами, которые также часто выбирают это туристическое направление.

Если говорить о последних тенденциях, то Греция стала набирать большую популярность, чем Турция по сравнению с прошлым сезоном. Сейчас клиенты очень часто спрашивают о Греции. Многие из них не хочет рассматривать Турцию по причине нежелательных встреч с "соседями"

- говорит Елизавета.

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Она добавила, что еще одним изменением в планировании путешествий является то, что украинцы чаще стали выбирать для отдыха популярный и раньше Египет для летнего отпуска.

"Стало очень много запросов на туры в Египет именно летом, хотя это более осенне-весеннее направление, летом более популярны другие, в этом сезоне меня это удивило", - отметила эксперт.

В то же время география предложений и запросов украинцев расширилась из-за того, что до ближайшего аэропорта украинцам приходится ехать в крупные европейские города, которые отпускают и принимают гораздо больше международных сообщений, чем украинские аэропорты до войны.

До ближайшего аэропорта украинцам приходится ехать в Варшаву, Кишинев или Будапешт. Из этих аэропортов больше вариантов направлений, которые, например, не были доступны прямым сообщением из Киева

- заявил Царук.

В частности, именно из-за войны, чаще появляются нетипичные ранее страны вылета у туристов.

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На что обращают внимание украинцы при выборе отелей для отдыха

Царук отметил, что сейчас пользуются большим спросом отели со СПА и бассейнами. Особенно весной.

"Даже самые маленькие отели в западной Украине уже построили свои бассейны из-за популярности таких запросов", - подчеркнул он и добавил, что большинство основной запрос украинцев сейчас – это "просто побыть в тишине, без тревог, взрывов и обстрелов. Отдохнуть ментально".

Актуально ли ранее бронирование

Директор Центра развития туризма отметил, что, по его мнению, ранее бронирование не очень актуально сейчас.

"Остаются те, кто планирует отдых заранее, но также возросло и количество украинцев, которые покупают туры за 2-3 недели до выезда, потому что не знают, что будет завтра", - пояснил он.

Однако Елизавета Коновалова отметила, что раннее бронирование наоборот набирает обороты по сравнению с тем, что было несколько лет назад, в начале войны.

"Сейчас эта тенденция все больше набирает обороты по сравнению с прошлыми годами. Сейчас только начало апреля и еще не вошли в летний сезон, но многие отели уже полностью забронированы", - сказала она.

Эксперт пояснила это тем, что туроператоры предлагают более лояльные условия при покупке тура заранее и люди уже научились тому, что в высокий летний сезон встречаются мало "горячих туров", лучшие предложения быстро заканчиваются.

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Алена Уткина

Алена Уткина

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