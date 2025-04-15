Українці змінюють напрямки відпочинку: що обирають

Попри війну, яка триває вже четвертий рік, українці продовжують подорожувати як рідною країною, так і за кордоном. Українські експерти у сфері туризму розповіли УНН про найпопулярніші напрямки для відпочинку у весняно-літній період та що змінилось у вподобаннях українців за останній рік.

Відпочинок в Україні

Володимир Царук, директор Центру розвитку туризму, розповів, що переважна більшість українців наразі чекає літа для планування відпусток, пік сезону припадає на кінець червня та початок липня.

Раніше пікові дати для весняного відпочинку припадали на травневі свята. Зараз високий сезон починається здебільшого тоді, коли у дітей закінчується навчання у школах. Десь з липня - зауважив він.

Також Царук додав, що вагома частина українців надає перевагу короткому відпочинку "на уїк-енд", аби мати змогу змінити обстановку та трохи перезавантажитись. Для таких турів все частіше обирають курорти на заході України. Дві вагомі причини для цього – це коротша дорога та більш приваблива ціна у порівнянні із відпочинком за кордоном.

Наразі трендом серед запитів стають варіанти відпочинку із реабілітацією та релаксацією, зокрема у межах України люди обирають санаторії та бази відпочинку у Яремче та Буковелі. Близько 50% турів по Україні припадають на ці два курорти - заявив експерт.

За словами Царука, також популярними залишаються Львів та область, зокрема Трускавець, Моршин, Східниця. Директор Центру розвитку туризму зазначив, що саме там будують багато нових готелів, які надають українцям привабливі пропозиції щодо ціни та спектру послуг, які часто включають СПА-комплекс та оздоровчі процедури.

"Якщо порівнювати ціни із довоєнними, вони суттєво знизились. Різниця сягає 20-30%. Наразі через здорожчання електроенергії та збільшення податків ціни вирівнюються (наздоганяють довоєнні), але три- та чотиризіркові готелі надають багато знижок та різних пропозицій, тому вартість такого відпочинку залишається доволі демократичною", - підкреслив він.

Відпочинок за кордоном

Якщо до війни найчастіше українці обирали відпочинок у Туреччині через співвідношення ціни та якості, наразі фокус змістився у бік Болгарії та Греції. Причиною такої зміни стала логістика. Серед інших популярних напрямків серед українців можна виділити Чорногорію, Іспанію та Єгипет.

Зокрема у Болгарії багато курортів біля моря, до яких можна відносно швидко дістатися автобусом, а не їхати до найближчого аеропорту, аби полетіти у Туреччину - пояснив Царук.

Експертка з туризму Єлизавета Коновалова зауважує, що ще однією причиною того, що відпочинок у Туреччині втратив попередню популярність є те, що українці не бажають стикатися у готелях із росіянами, які також часто обирають цей туристичний напрямок.

Якщо говорити про останні тенденції, то Греція стала набирати більшу популярність, ніж Туреччина у порівнянні з минулим сезоном. Зараз клієнти дуже часто питають про Грецію. Багато з них не хоче розглядати Туреччину з причини небажаних зустрічей із "сусідами" - каже Єлизавета.

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Вона додала, що ще однією зміною у плануванні подорожей є те, що українці частіше стали обирати для відпочинку популярний і раніше Єгипет для літньої відпустки.

"Стало дуже багато запитів на тури до Єгипту саме влітку, хоча це більш осінньо-весняний напрямок, влітку більш популярні інші, в цьому сезоні мене це здивувало", - зауважила експертка.

Водночас географія пропозицій та запитів українців розширилась через те, що до найближчого аеропорту українцям доводиться їхати у великі європейські міста, які відпускають та приймають набагато більше міжнародних сполучень, ніж українські аеропорти до війни.

До найближчого аеропорту українцям доводиться їхати у Варшаву, Кишинів чи Будапешт. З цих аеропортів більше варіантів напрямків, які, наприклад не були доступні прямим сполученням із Києва - заявив Царук.

Зокрема саме через війну, частіше з'являються нетипові раніше країни вильоту у туристів.

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На що звертають увагу українці при виборі готелів для відпочинку

Царук зазначив, що наразі мають великий попит готелі зі СПА та басейнами. Особливо навесні.

"Навіть найменші готелі у західній Україні вже побудували свої басейни через популярність таких запиті", - підкреслив він та додав, що більшість основний запит українців наразі – це "просто побути у тиші, без тривог, вибухів та обстрілів. Відпочити ментально".

Чи актуальне ранішнє бронювання

Директор Центру розвитку туризму зазначив, що, на його думку, ранішнє бронювання не дуже актуально наразі.

"Залишаються ті, хто планує відпочинок заздалегідь, але також зросла і кількість українців, які купують тури за 2-3 тижні до виїзду, бо не знають, що буде завтра", - пояснив він.

Проте Єлизавета Коновалова зауважила, що раннє бронювання навпаки набирає обертів у порівняні з тим, що було кілька років тому, на початку війни.

"Зараз ця тенденція все більше набирає обертів у порівняні з минулими роками. Зараз тільки початок квітня і ще не ввійшли в літній сезон, але багато готелів вже повністю заброньовані", - сказала вона.

Експертка пояснила це тим, що туроператори пропонують більш лояльні умови при купівлі туру заздалегідь і люди вже навчились тому, що у високий літній сезон зустрічаються мало "гарячих турів", найкращі пропозиції швидко закінчуються.

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