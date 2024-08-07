Греция рассматривает ужесточение доступа круизов на популярные острова

В Греции правительство планирует новое законодательство, которое увеличит плату за высадку для пассажиров круизных судов, пишет УНН со ссылкой на eKathimerini.

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Такой шаг продиктован стремлением избавить популярные островные направления, такие как Санторини и, возможно, Миконос, от последствий чрезмерного туризма.

По словам правительственного чиновника, плата за высадку не может "быть ниже 10 евро для Санторини".

Но мнения внутри правительства расходятся. Некоторые чиновники даже утверждают, что "необходимо рассмотреть полный запрет на круизы вокруг греческих островов", отмечает издание. А экономический блок при этом решительно выступает против этой идеи, полагая, что Греция не может позволить себе потерять доходы от круизов.

Ожидается, что строительство нового порта на Санторини в Монолитосе принесет облегчение, но в долгосрочной перспективе.

"В переходный период основным вмешательством станет повышение цены высадки, в то время как ожидается, что будет запрошено новое исследование ежедневного количества посетителей, которое может принять остров. На данный момент лимит в 8000 пассажиров в день для острова не отражает реалий на местах", - пишет издание.

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