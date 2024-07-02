Правительство Греции ввело в стране с 1 июля возможность шестидневной рабочей недели. Такой график позволят работодателям вводить в одностороннем порядке. Однако делать это разрешается только в случае крайней необходимости на производствах и предприятиях с круглосуточной работой. Это передает греческое издание OT, пишет УНН.

Детали

Трудоустройство работников в течение дополнительного дня не может превышать восьми часов, при этом сверхурочная работа не допускается.

Закон также обязывает работодателя прописать в акте организации рабочего времени сведения о временных нормах для работников, которые будут приняты на работу на шестой день. Сделать это нужно будет до того, как они начнут работать шестого дня.

За шестой день работникам будет доплачиваться в размере 40% дневной заработной платы и 115%, если это праздничный день.

Работники также имеют право на дополнительный выходной в течение следующей недели. Греция стала первым государством Евросоюза, которое ввело шестидневную рабочую неделю.

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