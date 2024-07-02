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У Греції дозволили шестиденний робочий тиждень

Київ • УНН

 • 80594 перегляди

Греція стала першою країною ЄС, яка дозволила роботодавцям в односторонньому порядку запровадити шестиденний робочий тиждень з додатковою оплатою за шостий день, але тільки в галузях з цілодобовою роботою і в разі нагальної потреби.

У Греції дозволили шестиденний робочий тиждень

Уряд Греції запровадив у країні з 1 липня можливість шестиденного робочого тижня. Такий графік дозволять роботодавцям запроваджувати в односторонньому порядку. Однак робити це дозволяється лише у разі нагальної потреби на виробництвах та підприємствах з цілодобовою роботою. Це передає грецьке видання OT, пише УНН.

Деталі

Працевлаштування працівників протягом додаткового дня не може перевищувати восьми годин, при цьому понаднормова робота не допускається.

Закон також зобов'язує роботодавця прописати в акті організації робочого часу відомості про тимчасові норми для працівників, які будуть прийняті на роботу на шостий день. Зробити це потрібно буде до того, як вони почнуть працювати шостого дня.

За шостий день працівникам доплачуватиметься у розмірі 40% денної заробітної плати та 115%, якщо це святковий день.

Працівники також мають право на додатковий вихідний протягом наступного тижня. Греція стала першою державою Євросоюзу, яка запровадила шестиденний робочий тиждень.

Кого шукають роботодавці: Топ-10 найбільш затребуваних професій у Києві01.07.24, 12:17 • 30614 переглядiв

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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