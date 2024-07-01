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Кого шукають роботодавці: Топ-10 найбільш затребуваних професій у Києві

Київ • УНН

 • 30613 перегляди

Станом на середину червня база даних Київського міського центру зайнятості містила 3 000 вакансій. Найбільш затребувані - монтажники електронного обладнання, бухгалтери, кухарі, водії, продавці продовольчих товарів, медсестри, адміністратори, вчителі, помічники вчителів та охоронці.

Кого шукають роботодавці: Топ-10 найбільш затребуваних професій у Києві

Станом на середину червня  база даних Київського міського центру зайнятості містила 3 тисяч вакансій від роботодавців. В установі назвали  найбільш затребувані вакансії в столиці, повідомляє УНН

Деталі 

Як вказали в Київському міському центру зайнятості, незважаючи на війну, столичний ринок праці демонструє ознаки відновлення. 

На середину червня у базі центру налічувалося 3 тисячі пропозицій від роботодавців. Як повідомляється, найбільш затребуваними є працівники широкого спектру галузей, включаючи промисловість, комунальне господарство, транспорт і логістику, економіку, медицину та освіту.

Роботодавці столиці найбільше шукають:

  • Монтажників радіоелектронної апаратури (267 вакансій);
  • Бухгалтерів (261 вакансії);
  • Кухарів (200 вакансій);
  • Водіїв автотранспортних засобів (196 вакансій);
  • Продавців продовольчих товарів (189 вакансій);
  • Медичних сестер/ братів (143 вакансії);
  • Адміністраторів (125 вакансій);
  • Вчителів (113 вакансій);
  • Помічників вихователя (110 вакансій);
  • Охоронників (94 вакансії). 

"Наші дані свідчать про поступове відновлення ринку праці Києва. Ми бачимо зростання попиту на фахівців у різних галузях, від ІТ до медицини. Наша служба готова підтримати як шукачів роботи, так і роботодавців, пропонуючи ряд активних програм та індивідуальний підхід до кожного клієнта", - зазначає директор Київського міського центру зайнятості Дмитро Новицький.

В службі  зайнятості вказали, що надають  комплексні послуги з працевлаштування, включаючи професійне навчання, консультації та підтримку у пошуку роботи. Служба також пропонує компенсаційні програми для роботодавців.

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Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

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