Кого шукають роботодавці: Топ-10 найбільш затребуваних професій у Києві
Київ • УНН
Станом на середину червня база даних Київського міського центру зайнятості містила 3 000 вакансій. Найбільш затребувані - монтажники електронного обладнання, бухгалтери, кухарі, водії, продавці продовольчих товарів, медсестри, адміністратори, вчителі, помічники вчителів та охоронці.
Станом на середину червня база даних Київського міського центру зайнятості містила 3 тисяч вакансій від роботодавців. В установі назвали найбільш затребувані вакансії в столиці, повідомляє УНН.
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Як вказали в Київському міському центру зайнятості, незважаючи на війну, столичний ринок праці демонструє ознаки відновлення.
На середину червня у базі центру налічувалося 3 тисячі пропозицій від роботодавців. Як повідомляється, найбільш затребуваними є працівники широкого спектру галузей, включаючи промисловість, комунальне господарство, транспорт і логістику, економіку, медицину та освіту.
Роботодавці столиці найбільше шукають:
- Монтажників радіоелектронної апаратури (267 вакансій);
- Бухгалтерів (261 вакансії);
- Кухарів (200 вакансій);
- Водіїв автотранспортних засобів (196 вакансій);
- Продавців продовольчих товарів (189 вакансій);
- Медичних сестер/ братів (143 вакансії);
- Адміністраторів (125 вакансій);
- Вчителів (113 вакансій);
- Помічників вихователя (110 вакансій);
- Охоронників (94 вакансії).
"Наші дані свідчать про поступове відновлення ринку праці Києва. Ми бачимо зростання попиту на фахівців у різних галузях, від ІТ до медицини. Наша служба готова підтримати як шукачів роботи, так і роботодавців, пропонуючи ряд активних програм та індивідуальний підхід до кожного клієнта", - зазначає директор Київського міського центру зайнятості Дмитро Новицький.
В службі зайнятості вказали, що надають комплексні послуги з працевлаштування, включаючи професійне навчання, консультації та підтримку у пошуку роботи. Служба також пропонує компенсаційні програми для роботодавців.
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