В КМДА розповіли про дефіцит фахівців у "Київпастрансі" та метро

У "Київпастрансі" є дефіцит фахівців робітничих професій. Відсоток нестачі кадрів сягає 27%. У столичному метрополітені є орієнтовно 1100 вакансій, що складає 15% від загального штатного розпису підприємства. Про це журналісту УНН повідомили в управлінні інформаційної політики та доступу до публічної інформації КМДА у відповідь на запит.

Департамент транспортної інфраструктури

Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) підпорядковані такі комунальні підприємства: КП "Київміськсвітло", КП "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд", КП "Київтранспарксервіс", КП "Центр організації дорожнього руху", КП "Київпастранс" і КП "Київський метрополітен".

Повідомляється, що у КП "Київміськсвітло" дефіцит кадрів складає 49 працівників.

У КП "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд" штат працівників є оптимальним для забезпечення виконання статутних функцій на об’єктах будівництва та реконструкції, по яких підприємство виступає замовником.

У КП "Київтранспарксервіс" є необхідність у кваліфікаційних кадрах у сферах: впорядкування робіт з паркування, застосування інформаційних технологій, сучасних технічних засобів організації дорожнього руху, розвитку мережі паркінгів, механізованих автомобільних стоянок, платних місць паркування та інших об’єктів дорожнього сервісу у місті Києві.

У КП "Центр організації дорожнього руху" є потреба в робітниках за кваліфікацією електромонтажник-налагоджувальник та електромонтер з обслуговування електроустаткування.

У КП "Київпастранс" є дефіцит фахівців робітничих професій. Відсоток нестачі кадрів сягає 27%. Підприємство потребує слюсарів з ремонту рухомого складу та колісних транспортних засобів. Окрема потреба є у водіях автотранспортних засобів категорії "D" та "DE" (перевезення пасажирів громадського транспорту).

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Також зазначається, що наразі в підприємстві є понад 1500 вакансій за різними напрямами, зокрема:

контролер пасажирського транспорту;

електрогазозварник;



механік автомобільної колони;

майстер із щоденного технічного обслуговування;



токар;



акумуляторник;



монтер колії;

механізатор;



машиніст автовишки та автогідропідіймача;



електромонтер контактної мережі (4, 5, 6 розряд);



електромонтер з випробувань та вимірювань (5 розряд).



"У КП "Київський метрополітен" наявно орієнтовно 1100 вакансій, що складає 15% від загального штатного розпису підприємства", - інформують в КМДА.

Повідомляється, що наразі підприємство потребує працівників, що забезпечують безпечне перевезення пасажирів і безперебійну роботу метрополітену:

· машиніст електропоїзда – 83 вакансії;

· електромеханік – 48 вакансій;

· слюсарі за відповідними напрямами (фахівці, які здійснюють ремонт та обслуговування електропоїздів) – 161 вакансія.

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В КМДА також повідомили скільки є вакантних посад у КК "Київавтодор" та КП "ШЕУ":

КП ШЕУ Голосіївського району - 0

КП ШЕУ Дарницького району - 26



КП ШЕУ Деснянського району - 0



КП ШЕУ Дніпровського району - 65



КП ШЕУ Оболонського району - 15



КП ШЕУ Печерського району - 24



КП ШЕУ Подільського району - 27



КП ШЕУ Святошинського району - 12



КП ШЕУ Солом’янського району - 61



КП ШЕУ Шевченківського району - 22



КП ШЕУ Магістраль - 3



КП «Київміськсвітло» - 49



КП «Київавтошляхміст» - 21



КАТП-273904 - 7



Департамент соціальної та ветеранської політики

В КМДА зазначили, що за інформацією, наданою установами, великого кадрового дефіциту не спостерігається, окрім Київського пансіонату ветеранів праці, де у зв’язку з мобілізацією спостерігається частковий кадровий дефіцит фахівців у медичній сфері (лікарі), що не перевищує 40%.

Департамент муніципальної безпеки

"У комунальній аварійно-рятувальній службі "Київська служба порятунку" зміни структури у зв’язку з мобілізацією не плануються, дефіциту працівників немає. Специфіка служби не передбачає працевлаштування непридатних до військової служби. Мобілізовано 8% працівників підприємства", - йдеться у відповідь на запит.

Також повідомляється, що у КО "Муніципальна охорона" зміни структури у зв’язку з мобілізацією не плануються, дефіциту працівників немає. Специфіка служби передбачає працевлаштування жінок і непридатних до військової служби згідно з ліцензійними умовами, визначеними МВС України.