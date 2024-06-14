В КМДА розповіли про дефіцит фахівців у "Київпастрансі" та метро
Київ • УНН
КП "Київпастранс" та Київський метрополітен мають значний дефіцит спеціалістів: близько 1100 вакансій, або 15% від загального штату метрополітену, та 27% дефіциту робітничих професій у КП "Київпастранс".
У "Київпастрансі" є дефіцит фахівців робітничих професій. Відсоток нестачі кадрів сягає 27%. У столичному метрополітені є орієнтовно 1100 вакансій, що складає 15% від загального штатного розпису підприємства. Про це журналісту УНН повідомили в управлінні інформаційної політики та доступу до публічної інформації КМДА у відповідь на запит.
Департамент транспортної інфраструктури
Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) підпорядковані такі комунальні підприємства: КП "Київміськсвітло", КП "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд", КП "Київтранспарксервіс", КП "Центр організації дорожнього руху", КП "Київпастранс" і КП "Київський метрополітен".
Повідомляється, що у КП "Київміськсвітло" дефіцит кадрів складає 49 працівників.
У КП "Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд" штат працівників є оптимальним для забезпечення виконання статутних функцій на об’єктах будівництва та реконструкції, по яких підприємство виступає замовником.
У КП "Київтранспарксервіс" є необхідність у кваліфікаційних кадрах у сферах: впорядкування робіт з паркування, застосування інформаційних технологій, сучасних технічних засобів організації дорожнього руху, розвитку мережі паркінгів, механізованих автомобільних стоянок, платних місць паркування та інших об’єктів дорожнього сервісу у місті Києві.
У КП "Центр організації дорожнього руху" є потреба в робітниках за кваліфікацією електромонтажник-налагоджувальник та електромонтер з обслуговування електроустаткування.
У КП "Київпастранс" є дефіцит фахівців робітничих професій. Відсоток нестачі кадрів сягає 27%. Підприємство потребує слюсарів з ремонту рухомого складу та колісних транспортних засобів. Окрема потреба є у водіях автотранспортних засобів категорії "D" та "DE" (перевезення пасажирів громадського транспорту).
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Також зазначається, що наразі в підприємстві є понад 1500 вакансій за різними напрямами, зокрема:
- контролер пасажирського транспорту;
- електрогазозварник;
- механік автомобільної колони;
- майстер із щоденного технічного обслуговування;
- токар;
- акумуляторник;
- монтер колії;
- механізатор;
- машиніст автовишки та автогідропідіймача;
- електромонтер контактної мережі (4, 5, 6 розряд);
- електромонтер з випробувань та вимірювань (5 розряд).
"У КП "Київський метрополітен" наявно орієнтовно 1100 вакансій, що складає 15% від загального штатного розпису підприємства", - інформують в КМДА.
Повідомляється, що наразі підприємство потребує працівників, що забезпечують безпечне перевезення пасажирів і безперебійну роботу метрополітену:
· машиніст електропоїзда – 83 вакансії;
· електромеханік – 48 вакансій;
· слюсарі за відповідними напрямами (фахівці, які здійснюють ремонт та обслуговування електропоїздів) – 161 вакансія.
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В КМДА також повідомили скільки є вакантних посад у КК "Київавтодор" та КП "ШЕУ":
- КП ШЕУ Голосіївського району - 0
- КП ШЕУ Дарницького району - 26
- КП ШЕУ Деснянського району - 0
- КП ШЕУ Дніпровського району - 65
- КП ШЕУ Оболонського району - 15
- КП ШЕУ Печерського району - 24
- КП ШЕУ Подільського району - 27
- КП ШЕУ Святошинського району - 12
- КП ШЕУ Солом’янського району - 61
- КП ШЕУ Шевченківського району - 22
- КП ШЕУ Магістраль - 3
- КП «Київміськсвітло» - 49
- КП «Київавтошляхміст» - 21
- КАТП-273904 - 7
Департамент соціальної та ветеранської політики
В КМДА зазначили, що за інформацією, наданою установами, великого кадрового дефіциту не спостерігається, окрім Київського пансіонату ветеранів праці, де у зв’язку з мобілізацією спостерігається частковий кадровий дефіцит фахівців у медичній сфері (лікарі), що не перевищує 40%.
Департамент муніципальної безпеки
"У комунальній аварійно-рятувальній службі "Київська служба порятунку" зміни структури у зв’язку з мобілізацією не плануються, дефіциту працівників немає. Специфіка служби не передбачає працевлаштування непридатних до військової служби. Мобілізовано 8% працівників підприємства", - йдеться у відповідь на запит.
Також повідомляється, що у КО "Муніципальна охорона" зміни структури у зв’язку з мобілізацією не плануються, дефіциту працівників немає. Специфіка служби передбачає працевлаштування жінок і непридатних до військової служби згідно з ліцензійними умовами, визначеними МВС України.