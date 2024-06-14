В КГГА рассказали о дефиците специалистов в "Киевпастрансе" и метро

В "Киевпастрансе" есть дефицит специалистов рабочих профессий. Процент нехватки кадров достигает 27%. В столичном метрополитене есть ориентировочно 1100 вакансий, что составляет 15% от общего штатного расписания предприятия. Об этом журналисту УНН сообщили в управлении информационной политики и доступа к публичной информации КГГА в ответ на запрос.

Департамент транспортной инфраструктуры

Департаменту транспортной инфраструктуры исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации) подчинены такие коммунальные предприятия: КП "Киевгорсвет", КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений", КП "Киевтранспарксервис", КП "Центр организации дорожного движения", КП "Киевпастранс" и КП "Киевский метрополитен".

Сообщается, что в КП «Киевгорсвет» дефицит кадров составляет 49 работников.

В КП «Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений» штат работников является оптимальным для обеспечения выполнения уставных функций на объектах строительства и реконструкции, по которым предприятие выступает заказчиком.

В КП «Киевтранспарксервис» есть необходимость в квалификационных кадрах в сферах: упорядочение работ по парковке, применение информационных технологий, современных технических средств организации дорожного движения, развития сети паркингов, механизированных автомобильных стоянок, платных мест парковки и других объектов дорожного сервиса в городе Киеве.

В КП "Центр организации дорожного движения" есть потребность в рабочих по квалификации электромонтажник-наладчик и электромонтер по обслуживанию электрооборудования.

В КП "Киевпастранс" есть дефицит специалистов рабочих профессий. Процент нехватки кадров достигает 27%. Предприятие нуждается в слесарях по ремонту подвижного состава и колесных транспортных средств. Отдельная потребность есть в водителях автотранспортных средств категории "D" и "DE" (перевозка пассажиров общественного транспорта).

В Киеве есть дефицит водителей общественного транспорта, под угрозой и частные транспортные предприятия

Также отмечается, что сейчас на предприятии есть более 1500 вакансий по разным направлениям, в частности:

контролер пассажирского транспорта;

электрогазосварщик;



механик автомобильной колонны;

мастер по ежедневному техническому обслуживанию;



токарь;



аккумуляторник;



монтер пути;

механизатор;



машинист автовышки и автогидроподъемника;



электромонтер контактной сети (4, 5, 6 разряд);



электромонтер по испытаниям и измерениям (5 разряд).



«В КП „Киевский метрополитен“ имеется ориентировочно 1100 вакансий, что составляет 15% от общего штатного расписания предприятия», - информируют в КГГА.

Сообщается, что сейчас предприятие нуждается в работниках, обеспечивающих безопасную перевозку пассажиров и бесперебойную работу метрополитена:

- машинист электропоезда - 83 вакансии;

- электромеханик - 48 вакансий;

- слесари по соответствующим направлениям (специалисты, осуществляющие ремонт и обслуживание электропоездов) - 161 вакансия.

Не хватает работников: из-за мобилизации в столичной подземке увеличат интервалы движения поездов

В КГГА также сообщили сколько есть вакантных должностей в КК "Киевавтодор" и КП "ШЕУ":

КП ДЭУ Голосеевского района - 0

КП ДЭУ Дарницкого района - 26



КП ДЭУ Деснянского района - 0



КП ДЭУ Днепровского района - 65



КП ДЭУ Оболонского района - 15



КП ШЕУ Печерского района - 24



КП ДЭУ Подольского района - 27



КП ШЕУ Святошинского района - 12



КП ДЭУ Соломенского района - 61



КП ШЕУ Шевченковского района - 22



КП ШЕУ Магистраль - 3



КП "Киевгорсвет" - 49



КП "Киевавтодормост" - 21



КАТП-273904 - 7



Департамент социальной и ветеранской политики

В КГГА отметили, что по информации, предоставленной учреждениями, большого кадрового дефицита не наблюдается, кроме Киевского пансионата ветеранов труда, где в связи с мобилизацией наблюдается частичный кадровый дефицит специалистов в медицинской сфере (врачи), не превышающий 40%.

Департамент муниципальной безопасности

"В коммунальной аварийно-спасательной службе „Киевская служба спасения“ изменения структуры в связи с мобилизацией не планируются, дефицита работников нет. Специфика службы не предусматривает трудоустройство непригодных к военной службе. Мобилизовано 8% работников предприятия", - говорится в ответе на запрос.

Также сообщается, что в КО "Муниципальная охрана" изменения структуры в связи с мобилизацией не планируются, дефицита работников нет. Специфика службы предусматривает трудоустройство женщин и непригодных к военной службе согласно лицензионным условиям, определенным МВД Украины.