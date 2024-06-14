В КГГА рассказали о дефиците специалистов в "Киевпастрансе" и метро

КП "Киевпастранс" и Киевский метрополитен имеют значительный дефицит специалистов: около 1100 вакансий, или 15% от общего штата метрополитена, и 27% дефицита рабочих профессий в КП "Киевпастранс".
В "Киевпастрансе" есть дефицит специалистов рабочих профессий. Процент нехватки кадров достигает 27%. В столичном метрополитене есть ориентировочно 1100 вакансий, что составляет 15% от общего штатного расписания предприятия. Об этом журналисту УНН сообщили в управлении информационной политики и доступа к публичной информации КГГА в ответ на запрос.
Департамент транспортной инфраструктуры
Департаменту транспортной инфраструктуры исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации) подчинены такие коммунальные предприятия: КП "Киевгорсвет", КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений", КП "Киевтранспарксервис", КП "Центр организации дорожного движения", КП "Киевпастранс" и КП "Киевский метрополитен".
Сообщается, что в КП «Киевгорсвет» дефицит кадров составляет 49 работников.
В КП «Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений» штат работников является оптимальным для обеспечения выполнения уставных функций на объектах строительства и реконструкции, по которым предприятие выступает заказчиком.
В КП «Киевтранспарксервис» есть необходимость в квалификационных кадрах в сферах: упорядочение работ по парковке, применение информационных технологий, современных технических средств организации дорожного движения, развития сети паркингов, механизированных автомобильных стоянок, платных мест парковки и других объектов дорожного сервиса в городе Киеве.
В КП "Центр организации дорожного движения" есть потребность в рабочих по квалификации электромонтажник-наладчик и электромонтер по обслуживанию электрооборудования.
В КП "Киевпастранс" есть дефицит специалистов рабочих профессий. Процент нехватки кадров достигает 27%. Предприятие нуждается в слесарях по ремонту подвижного состава и колесных транспортных средств. Отдельная потребность есть в водителях автотранспортных средств категории "D" и "DE" (перевозка пассажиров общественного транспорта).
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Также отмечается, что сейчас на предприятии есть более 1500 вакансий по разным направлениям, в частности:
«В КП „Киевский метрополитен“ имеется ориентировочно 1100 вакансий, что составляет 15% от общего штатного расписания предприятия», - информируют в КГГА.
Сообщается, что сейчас предприятие нуждается в работниках, обеспечивающих безопасную перевозку пассажиров и бесперебойную работу метрополитена:
- машинист электропоезда - 83 вакансии;
- электромеханик - 48 вакансий;
- слесари по соответствующим направлениям (специалисты, осуществляющие ремонт и обслуживание электропоездов) - 161 вакансия.
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В КГГА также сообщили сколько есть вакантных должностей в КК "Киевавтодор" и КП "ШЕУ":
Департамент социальной и ветеранской политики
В КГГА отметили, что по информации, предоставленной учреждениями, большого кадрового дефицита не наблюдается, кроме Киевского пансионата ветеранов труда, где в связи с мобилизацией наблюдается частичный кадровый дефицит специалистов в медицинской сфере (врачи), не превышающий 40%.
Департамент муниципальной безопасности
"В коммунальной аварийно-спасательной службе „Киевская служба спасения“ изменения структуры в связи с мобилизацией не планируются, дефицита работников нет. Специфика службы не предусматривает трудоустройство непригодных к военной службе. Мобилизовано 8% работников предприятия", - говорится в ответе на запрос.
Также сообщается, что в КО "Муниципальная охрана" изменения структуры в связи с мобилизацией не планируются, дефицита работников нет. Специфика службы предусматривает трудоустройство женщин и непригодных к военной службе согласно лицензионным условиям, определенным МВД Украины.