В Киеве есть дефицит водителей общественного транспорта, под угрозой и частные транспортные предприятия

Нехватка водителей частных маршруток сложная и ставит под угрозу работу многих транспортных предприятий, осуществляющих перевозки пассажиров в Киеве и Киевской области. Также довольно ощутимый дефицит водителей общественного транспорта в столице. Ориентировочно, более полутысячи водителей "Киевпастранса" были мобилизованы. Об этом журналисту УНН сообщили председатель Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области Игорь Моисеенко и представитель КП "Киевпастранс" Олег Грищак.

Есть определенный дефицит у нас водителей, существенный. Можно сказать, что где-то полтысячи, даже больше водителей у нас были мобилизованы, поэтому, собственно, российская агрессия - это первая главная причина дефицита водителей в нашем предприятии. Сейчас мы решаем этот вопрос тем, что мы предоставляем бронь водителям. Был период определенное время, когда с этим были определенные сложности не по нашей вине. Сейчас мы выходим из ситуации вот таким образом, но бронирование по закону не может касаться всех 100% работников - рассказал Грищак.

Он отметил, что дефицит довольно ощутимый для "Киевпастранса".

Есть постоянная потребность в специалистах различного плана - водителях, специалистах по ремонту подвижного состава, электриках, слесарях, фрезеровщиках - сказал Грищак.

На вопрос в каком общественном транспорте больше всего не хватает людей, Грищак ответил, что на автобусных маршрутах, поскольку в трамваях и троллейбусах большинство водителей - женщины.

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Кроме того, он прокомментировал дискуссию общественной организации "Vision Zero" о приобщении к профессии водителей общественного транспорта водителей с 18 лет.

По этому поводу могу сказать только одно, что есть определенное законодательство и определенные требования к квалификации водителя. Например, если мы говорим о водителе автобуса, то нужно понимать, что для того, чтобы управлять пассажирским автобусом, перевозить людей нужно иметь 2 года водительского стажа. 18-летний водитель, который только что получил водительское удостоверение не сможет иметь 2 года опыта. Привлечение молодежи с 18 лет - это предложение хорошее, но немного дилетантское, потому что люди, которые подают такие предложения не совсем понимают, как происходит обучение водителей - сказал Грищак.

Грищак отметил, что "Киевпастранс" приветствует любое законодательное изменение, которое будет идти на пользу привлечению специалистов к работе, в частности на их предприятии.

Мы приветствуем любое законодательное изменение, которое будет идти на пользу привлечению специалистов к работе, в частности на нашем предприятии. Но это не мы принимаем, нужны изменения в закон - добавил Грищак.

Председатель Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области Игорь Моисеенко сообщил журналисту УНН, что последние 5 лет у перевозчиков Киева и Киевской области был дефицит водителей.

В 2022 году с началом (полномасштабной - ред.) военной агрессии российской федерации эта проблема стала еще сложнее. А в 2024 году в связи с мобилизацией, нехватка водителей настолько сложная, что ставит под угрозу работу многих транспортных предприятий, осуществляющих перевозки пассажиров в Киеве и Киевской области. Поэтому если власть не поможет обеспечить бронирование водителей перевозчикам, последствия будут очень негативные для сферы перевозок - рассказал Моисеенко.

На вопрос, предоставляется ли бронирование для водителей, Моисеенко ответил: "Документы поданы, но решения пока нет, большинство предприятий не подходят под критерии для бронирования водителей, которые установила власть".

Добавим

Заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач сообщал Общественному, что в Министерстве инфраструктуры надеются на изменения по бронированию водителей. Там прислали в Министерство экономики список всех профессий в части транспорта и в целом по министерству восстановления, которые нужно, чтобы были забронированы. Всего в бронировании водителей по состоянию на 16 мая изменений нет.

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