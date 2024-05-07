Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог
Александр Рувин: уменьшение подделок табачной продукции - это увеличение доходов легальных производителей и налоговых поступлений в бюджет
россия уже попала под полную экономическую и политическую зависимость от Китая - политолог
Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр Рувин
Должны были выводить новые сорта пшеницы, а взамен торговали землей за кэш - политолог о мутных схемах НААНУ
Радость побед и горечь поражений: как Украина выступала на "Евровидении"
Пришло время изъять украинские земли из коррупционного управления НААН и отдать их воинам ВСУ - эксперт
Армия рф ударом повредила объект энергетики в Сумской области, в Харьковской области на фоне атак рф отключалось оборудование - Укрэнерго
Как выйти из поста без вреда для организма и не "наброситься" на вредную пищу: советы от гастроэнтеролога
Компенсации украинцам за уничтоженное врагом имущество: в КНИИСЭ рассказали, как устанавливают размер ущерба
Водители, механики, стрелки, операторы БпЛА, медики: в Минобороны назвали вакансии, на которые больше всего нужны люди в армии
На трассе Киев-Чоп загорелся грузовик: движение в направлении Ривне затруднено
Испания и Бельгия подтвердили участие в Саммите мира в Швейцарии - Зеленский
В Киеве предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности
Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политологЭксклюзив
В Украинском центре безопасности назвали условия при которых ВСУ смогут стабилизировать линию фронта и когда
В Белом доме советуют россии вывести войска из Украины, чтобы не подвергать их ударам западным оружием
Непогода на Полтавщине: без света оказались более 6,6 тысяч потребителей
На Киевщине в ДТП травмировались три человека: 3-летний мальчик находится в реанимации
Международные резервы "похудели" на 3,1% на фоне долговых выплат и продажи валюты Нацбанком
Популярные
Крипта для чайников. Часть 4: Что такое монеты и токены и в чем их различия
Профильный комитет Рады поддержал продление военного положения и мобилизации в Украине
Первый полуфинал Евровидения-2024: когда выступят alyona alyona и Jerry Heil, где смотреть и как голосовать
Плата за вход принесла Венеции первый миллион
Met Gala 2024: кто из звезд и в чем пришел на одну из самых известных вечеринок года
Публикации
Крипта для чайников. Часть 4: Что такое монеты и токены и в чем их различия
Без практического использования новые инструменты борьбы с нелегальным рынком табачной продукции не будут иметь должной эффективности - Александр РувинЭксклюзив
Что не так с покушением на и.о. замглавы ГНС Украины
Благодатный огонь: чудо или мистификация? И где смотреть трансляцию схождения огня
"Дело министра": Верховный Суд решил спор за земли, которые по версии НАБУ воины АТО "отжали" у аграрной академии
Водители, механики, стрелки, операторы БпЛА, медики: в Минобороны назвали вакансии, на которые больше всего нужны люди в армии
Более 2 000 вакансий доступны в рекрутинговых центрах и еще около 10 000 размещены в Интернете для различных ролей, таких как водители, механики, стрелки, операторы БПЛА, медики и логисты для укомплектования боевых подразделений, принимающих непосредственное участие в боевых действиях.
На трассе Киев-Чоп загорелся грузовик: движение в направлении Ривне затруднено
На трассе Киев-Чоп вблизи Бабина загорелся грузовик, что затруднило движение в одном направлении. Сейчас движение в направлении Ровно разрешено только по одной полосе.
Испания и Бельгия подтвердили участие в Саммите мира в Швейцарии - Зеленский
Президент Зеленский провел телефонные разговоры с премьер-министрами Испании и Бельгии, которые подтвердили участие в инаугурационном Саммите мира в Швейцарии 15-16 июня, и обсудили оборонное сотрудничество, интеграцию Украины в ЕС.
В Киеве предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности
В Киеве предупредили о чрезвычайном уровне пожарной опасности с 8 по 10 мая, запретив разведение открытого огня, въезд в лес, курение и сжигание мусора, чтобы предотвратить пожары и трагические последствия.
Мир не созрел до того, чтобы относиться к путину, как к Гитлеру - политолог
российский диктатор владимир путин воспринимается иностранными государствами как фактический правитель россии, а не демократически избранный, отмечает политолог Горбач. По его словам, мир не готов относиться к путину, как к Гитлеру.
В Украинском центре безопасности назвали условия при которых ВСУ смогут стабилизировать линию фронта и когда
Если союзники выполнят свои обязательства и темпы предоставления западного вооружения будут высокими, Вооруженные силы Украины смогут стабилизировать линию фронта примерно в середине лета, считает Дмитрий Жмайло, соучредитель и исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества.
В Белом доме советуют россии вывести войска из Украины, чтобы не подвергать их ударам западным оружием
В Белом доме отмечают, что если россия обеспокоена вероятными ударами западным оружием по ее армии, то самый простой вариант - вывести свои войска из Украины.
Непогода на Полтавщине: без света оказались более 6,6 тысяч потребителей
В Полтавской области из-за порывов ветра временно обесточены 6 620 потребителей, аварийные отключения действуют в пяти громадах.
На Киевщине в ДТП травмировались три человека: 3-летний мальчик находится в реанимации
Три человека, в том числе 3-летний мальчик пострадали в ДТП с участием автомобилей "KIA" и "Camry" вблизи Белой Церкви Киевской области.
Международные резервы "похудели" на 3,1% на фоне долговых выплат и продажи валюты Нацбанком
Международные резервы Украины уменьшились на 3,1% до $42,4 млрд в апреле из-за валютных интервенций НБУ, выплат по долгу в иностранной валюте, частично компенсированных поступлениями от международных партнеров.