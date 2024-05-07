Водители, механики, стрелки, операторы БпЛА, медики: в Минобороны назвали вакансии, на которые больше всего нужны люди в армии

Сейчас в рекрутинговых центрах открыто более 2 тыс. вакансий и еще около 10 тыс. вакансий размещено онлайн. Прежде всего есть необходимость в комплектовании боевых частей, которые непосредственно участвуют в боевых действиях. В такие части необходимы водители, механики, стрелки, операторы БпЛА, медики. Об этом в эфире телемарафона рассказал Уполномоченный Министерства обороны по вопросам рекрутинга Алексей Бежевец, передает УНН.

Детали

У нас более 2 тыс. вакансий - это непосредственно те, которые собрали центры рекрутинга из воинских частей, пункт постоянной дислокации которых находится в соответствующем регионе и еще порядка 10 тыс. вакансий, размещенных онлайн непосредственно воинскими частями. Это то поле вакансий, из которого может подбирать человек то, что его интересует. Согласно этим более 10 тыс. вакансий можно подобрать очень разные конкретные вакансии, которые максимально близки по специальности, по опыту, по видению человека - сказал Бежевец.

Он отметил, что есть потребность в кадрах для боевых частей, которые непосредственно участвуют в боевых действиях. По его словам, в такие части необходимы:

водители;

механики;



стрелки;



операторы всех видов вооружения;



операторы БПЛА;



обслуга артиллеристов;



боевые медики.



И не только боевые, а в целом медики. Отдельный путь сейчас для медиков создан для того, чтобы человек, который имеет хотя бы базовое образование, мог себя в армии найти именно на должности, которая предусматривает именно медицинскую помощь. В том числе мы говорим о вакансиях и их богатое количество, которые связаны с логистикой, с обслуживанием, с ремонтом, штабные должности. То есть большое количество должностей - добавил Бежевец.

Напомним

В Мукачево Закарпатской области открыт Центр рекрутинга украинской армии, в целом это уже двадцатый центр, который открыли в Украине.