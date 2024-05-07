Водії, механіки, стрільці, оператори БпЛА, медики: в Міноборони назвали вакансії, на які найбільше потрібні люди в армії

Наразі у рекрутингових центрах відкрито понад 2 тис. вакансій та ще близько 10 тис. вакансій розміщено онлайн. Насамперед є необхідність у комплектуванні бойових частин, які безпосередньо беруть участь у бойових діях. В такі частини необхідні водії, механіки, стрільці, оператори БпЛА, медики. Про це в ефірі телемарафону розповів Уповноважений Міністерства оборони з питань рекрутингу Олексій Бежевець, передає УНН.

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У нас більше 2 тис. вакансій - це безпосередньо ті, які зібрали центри рекрутингу з військових частин, пункт постійної дислокації яких перебуває у відповідному регіоні і ще порядку 10 тис. вакансій, розміщених онлайн безпосередньо військовими частинами. Це те поле вакансій, з якого може підбирати людина те, що її цікавить. Відповідно до цих понад 10 тис. вакансій можна підібрати дуже різні конкретні вакансії, які максимально близькі за фахом, за досвідом, за баченням людини

Він зазначив, що є потреба у кадрах для бойових частин, які безпосередньо беруть участь у бойових діях. За його словами, в такі частини необхідні:

І не тільки бойові, а загалом медики. Окремий шлях зараз для медиків створений для того, щоб людина, яка має хоча б базову освіту, могла себе в армії знайти саме на посаді, яка передбачає саме медичну допомогу. В тому числі ми говоримо про вакансії і їх багата кількість, які пов’язані з логістикою, з обслуговуванням, з ремонтом, штабні посади. Тобто велика кількість посад