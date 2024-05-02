У Мукачеві відкрили уже 20-й в Україні Центр рекрутингу ЗСУ
Київ • УНН
У Мукачеві, відкрився вже 20-й в Україні рекрутинговий центр Збройних сил, який пропонує широкий спектр військових та цивільних посад для чоловіків та жінок.
У Мукачеві Закарпатської області відкрито Центр рекрутингу української армії, загалом це вже двадцятий центр, який відкрили в Україні. Про це повідомляє пресслуба Міноборони України, пише УНН.
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Зазначаєтьс, що це другий центр на Закарпатті після Ужгорода, урочисте відкриття якого відбулося сьогодні на площі Духновича 2, в приміщенні Мукачівського ЦНАПу.Тут пропонують широкий спектр вакансій - від "бойових" до "тилових" посад як для чоловіків, так і для жінок.
Відкриття цього центру в Мукачеві є важливим кроком у зміцненні обороноздатності нашої держави. Тут працюватимуть рекрутерки, які надаватимуть інформацію та допомогу всім бажаючим долучитися до лав ЗСУ. Ми надаємо можливість кожному обрати своє місце в лавах Сил оборони нашої держави,
Центр пропонує вакансії у різноманітних напрямках, включаючи кухарів, водіїв, ремонтників, будівельників, стрільців, снайперів, операторів різних видів озброєння та техніки, а також посади, які користуються популярністю серед жінок, такі як бухгалтери, діловоди, кадровики та медики.
Нагадаємо
Рекрутинговий центр армії - це приміщення ЦНАП, куди людина може прийти та поставити всі питання, які цікавлять щодо служби в армії. Завдання створити мережу рекрутингових центрів по всій Україні.