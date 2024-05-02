В Мукачево открыли уже 20-й в Украине Центр рекрутинга ВСУ

В Мукачево Закарпатской области открыт Центр рекрутинга украинской армии, в целом это уже двадцатый центр, который открыли в Украине. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины, пишет УНН.

Детали

Отмечается, что это второй центр на Закарпатье после Ужгорода, торжественное открытие которого состоялось сегодня на площади Духновича 2, в помещении Мукачевского ЦНАПа. здесь предлагают широкий спектр вакансий - от "боевых" до "тыловых" должностей как для мужчин, так и для женщин.

Открытие этого центра в Мукачево является важным шагом в укреплении обороноспособности нашего государства. Здесь будут работать рекрутеры, которые будут предоставлять информацию и помощь всем желающим присоединиться к рядам ВСУ. Мы предоставляем возможность каждому выбрать свое место в рядах Сил обороны нашего государства, - рассказал Уполномоченный представитель Министерства обороны Украины по вопросам рекрутинга Алексей Бежевец.

Центр предлагает вакансии в различных направлениях, включая поваров, водителей, ремонтников, строителей, стрелков, снайперов, операторов различных видов вооружения и техники, а также должности, которые пользуются популярностью среди женщин, такие как бухгалтеры, делопроизводители, кадровики и медики.

Напомним

Рекрутинговый центр армии - это помещение ЦНАП, куда человек может прийти и задать все вопросы, которые интересуют по службе в армии. Задача создать сеть рекрутинговых центров по всей Украине.