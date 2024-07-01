По состоянию на середину июня база данных Киевского городского центра занятости содержала 3 тысяч вакансий от работодателей. В учреждении назвали наиболее востребованные вакансии в столице, сообщает УНН.

Детали

Как указали в Киевском городском центре занятости, несмотря на войну, столичный рынок труда демонстрирует признаки восстановления.

На середину июня в базе центра насчитывалось 3 тысячи предложений от работодателей. Как сообщается, наиболее востребованными являются работники широкого спектра отраслей, включая промышленность, коммунальное хозяйство, транспорт и логистику, экономику, медицину и образование.

Работодатели столицы больше всего ищут:

Монтажников радиоэлектронной аппаратуры (267 вакансий);

Бухгалтеров (261 вакансия);



Поваров (200 вакансий);



Водителей автотранспортных средств (196 вакансий);



Продавцов продовольственных товаров (189 вакансий);



Медицинских сестер/ братьев (143 вакансии);



Администраторов (125 вакансий);



Учителей (113 вакансий);



Помощников воспитателя (110 вакансий);



Охранников (94 вакансии).



"Наши данные свидетельствуют о постепенном восстановлении рынка труда Киева. Мы видим рост спроса на специалистов в различных отраслях, от ІТ до медицины. Наша служба готова поддержать как соискателей работы, так и работодателей, предлагая ряд активных программ и индивидуальный подход к каждому клиенту", - отмечает директор Киевского городского центра занятости Дмитрий Новицкий.

В службе занятости указали, что предоставляют комплексные услуги по трудоустройству, включая профессиональное обучение, консультации и поддержку в поиске работы. Служба также предлагает компенсационные программы для работодателей.

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