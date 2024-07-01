По состоянию на середину июня база данных Киевского городского центра занятости содержала 3 000 вакансий. Наиболее востребованные - монтажники электронного оборудования, бухгалтеры, повара, водители, продавцы продовольственных товаров, медсестры, администраторы, учителя, помощники учителей и охранники.
По состоянию на середину июня база данных Киевского городского центра занятости содержала 3 тысяч вакансий от работодателей. В учреждении назвали наиболее востребованные вакансии в столице, сообщает УНН.
Детали
Как указали в Киевском городском центре занятости, несмотря на войну, столичный рынок труда демонстрирует признаки восстановления.
На середину июня в базе центра насчитывалось 3 тысячи предложений от работодателей. Как сообщается, наиболее востребованными являются работники широкого спектра отраслей, включая промышленность, коммунальное хозяйство, транспорт и логистику, экономику, медицину и образование.
Работодатели столицы больше всего ищут:
"Наши данные свидетельствуют о постепенном восстановлении рынка труда Киева. Мы видим рост спроса на специалистов в различных отраслях, от ІТ до медицины. Наша служба готова поддержать как соискателей работы, так и работодателей, предлагая ряд активных программ и индивидуальный подход к каждому клиенту", - отмечает директор Киевского городского центра занятости Дмитрий Новицкий.
В службе занятости указали, что предоставляют комплексные услуги по трудоустройству, включая профессиональное обучение, консультации и поддержку в поиске работы. Служба также предлагает компенсационные программы для работодателей.
В КГГА рассказали о дефиците специалистов в "Киевпастрансе" и метро14 июня 2024, 07:38 • 97802 просмотра