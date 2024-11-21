Когда Украина возобновит авиасообщение: Кулеба назвал главное условие
Киев • УНН
Авиаслужба готова возобновить 95% полетов, но нужны серьезные средства ПВО. От момента принятия решения до запуска рейсов понадобится 45-50 дней.
Авиационная служба Украины готова возобновить 95% полетов, но обеспечение безопасности пассажиров является ключевым фактором. Для запуска рейсов нужны «серьезные» средства ПВО, заявил вице-премьер-министр по восстановлению Украины, министр развития общин и территорий Алексей Кулеба в интервью «Суспільному», передает УНН.
Детали
Архитектура безопасности предусматривает очень серьезные средства противовоздушной обороны, которые сегодня в стране задействованы по назначению. Поэтому, когда у нас будет достаточно противовоздушной обороны для того или иного аэропорта, мы сможем об этом говорить. На сегодня, к сожалению, это нецелесообразно
По его словам, от момента принятия решения до запуска рейсов во Львове или Борисполе нужно примерно 45-50 дней.
Отвечая на вопрос, можно ли надеяться на открытие авиасообщения в 2025 году, Кулеба указал, что все будет зависеть от ситуации на фронте. «Надеяться, конечно, мы можем. Но если быть реалистичными, то в принципе мы можем говорить об этом исключительно с оглядкой на фронт. Как и все другие вопросы, которые касаются развития нашей страны - в первую очередь фронт, после этого уже - любое другое развитие», - заявил Кулеба.
Этот процесс переведен в практическую плоскость: Сибига о возобновлении авиасообщения в Украине12 мар. 2024, 19:23 • 46465 просмотров