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Когда Украина возобновит авиасообщение: Кулеба назвал главное условие

Киев  •  УНН

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Авиаслужба готова возобновить 95% полетов, но нужны серьезные средства ПВО. От момента принятия решения до запуска рейсов понадобится 45-50 дней.

Авиационная служба Украины готова возобновить 95% полетов, но обеспечение безопасности пассажиров является ключевым фактором. Для запуска рейсов нужны «серьезные» средства ПВО, заявил вице-премьер-министр по восстановлению Украины, министр развития общин и территорий Алексей Кулеба в интервью «Суспільному», передает УНН

Детали 

Архитектура безопасности предусматривает очень серьезные средства противовоздушной обороны, которые сегодня в стране задействованы по назначению. Поэтому, когда у нас будет достаточно противовоздушной обороны для того или иного аэропорта, мы сможем об этом говорить. На сегодня, к сожалению, это нецелесообразно

- рассказал министр развития общин и территорий.

По его словам, от момента принятия решения до запуска рейсов во Львове или Борисполе нужно примерно 45-50 дней. 

  Отвечая на вопрос, можно ли надеяться на открытие авиасообщения в 2025 году, Кулеба указал,  что все будет зависеть от ситуации на фронте.  «Надеяться, конечно, мы можем. Но если быть реалистичными, то в принципе мы можем говорить об этом исключительно с оглядкой на фронт. Как и все другие вопросы, которые касаются развития нашей страны - в первую очередь фронт, после этого уже - любое другое развитие», - заявил Кулеба. 

Этот процесс переведен в практическую плоскость: Сибига о возобновлении авиасообщения в Украине12 мар. 2024, 19:23 • 46465 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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