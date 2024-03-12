Этот процесс переведен в практическую плоскость: Сибига о возобновлении авиасообщения в Украине

Украина перевела в практическую плоскость процесс восстановления авиасообщения, предоставив видение процесса восстановления авиасообщения американским и европейским регуляторным органам. Об этом в эфире телемарафона заявил дипломат, заместитель руководителя Офиса Президента Андрей Сибига, передает УНН.

Во-первых - авиасообщение является необходимым элементом устойчивости экономики государства. Безусловно эти вопросы важны для Украины. В конце прошлого года руководитель офиса Андрей Ермак анонсировал начало процесса по восстановлению авиасообщения, или открытие одного из аэропортов Украины - сказал Сибига.

Он добавил, что восстановление авиасообщения сложный вопрос, который содержит несколько элементов, а именно: элемент безопасности, который связан с ПВО, технические моменты.

"На сегодня этот процесс переведен в практическую плоскость. Модальности восстановления авиасообщения и видение процесса доведено до двух регуляторов, это европейский регулятор, который предоставляет разрешение на такое сообщение и американский регулятор. Эти видения переданы в эти компетентные органы и давайте подождем дальнейшего развития", - добавил Сибига.

По его словам, цель Украины восстановить гражданское авиасообщение на базе одного из аэропортов.

Напомним

Украина проводит консультации с американскими и европейскими регуляторными органами по открытию своего воздушного пространства и начала формальный процесс, подав заявки и оценки рисков, хотя никаких сроков не было определено из-за сложных вопросов безопасности.

Руководитель ОП Андрей Ермак заявлял, что украинские власти работают над тем, чтобы открыть в стране один из аэропортов.