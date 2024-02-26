Влада працюємо над відкриттям одного з аеропортів - Єрмак
Київ • УНН
Українська влада працює над тим, щоб відкрити в країні один з аеропортів.
Відкриття одного з аеропортів у фокусі Президента, уряду, тому дійсно ведеться робота щодо цього. Про це заявив керівник ОП Андрій Єрмак під час форуму "Зроблено в Україні", передає УНН.
"Це у фокусі Президента, уряду. Дійсно ми працюємо над тим, щоб відкрити один з аеропортів, але це станеться тільки тоді, коли всі питання безпеки будуть на такому рівні, коли це можливо буде це зробити", - сказав Єрмак.
Доповнення
Віцепрем'єр з відновлення – міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков заявив, що Україна веде консультації щодо питання відкриття авіаційного простору.
25 лютого Єрмак заявляв, що якщо Україна не зможе гарантувати безпеку, то повітряний простір не відкриють. Проте, відкриття одного аеропорту було б потужним сигналом, що Україна відновлюється.