Власти работаем над открытием одного из аэропортов - Ермак

Открытие одного из аэропортов в фокусе Президента, правительства, поэтому действительно ведется работа по этому поводу. Об этом заявил руководитель ОП Андрей Ермак во время форума "Сделано в Украине", передает УНН.

"Это в фокусе Президента, правительства. Действительно мы работаем над тем, чтобы открыть один из аэропортов, но это произойдет только тогда, когда все вопросы безопасности будут на таком уровне, когда это возможно будет это сделать", - сказал Ермак.

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Вице-премьер по восстановлению - министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков заявил, что Украина ведет консультации по вопросу открытия авиационного пространства.

25 февраля Ермак заявлял, что если Украина не сможет гарантировать безопасность, то воздушное пространство не откроют. Тем не менее, открытие одного аэропорта было бы мощным сигналом, что Украина восстанавливается.