Украинские чиновники обсудили с представителями airBaltic возобновление работы после открытия воздушного пространства

Команда Министерства развития громад, территорий и инфраструктуры провела встречу с представителями авиакомпании airBaltic. Речь шла о стратегических планах airBaltic по восстановлению деятельности на украинском рынке, передает УНН.

По данным ведомства, в фокусе разговора - поддержка украинских аэропортов во время вынужденного простоя, а также стратегические планы airBaltic по возобновлению деятельности на украинском рынке после открытия авиапространства для гражданских полетов.

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"Авиакомпания airBaltic наш давний и надежный партнер: с 2019 года из аэропортов "Борисполь" и "Львов" было перевезено более 300 тысяч пассажиров. Кстати, самолет компании airBaltic последним покинул аэродром Борисполя в феврале 2022 года, перед закрытием воздушного пространства.

Надеемся, что авиакомпания также одной из первых вернется на наш рынок, как только это станет безопасно", - прокомментировал вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития громад, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков.

Справочно

Латвийская авиакомпания airBaltic основана в 1995 году. Его основным акционером является государство Латвия, которое владеет 97,97% акций. airBaltic предлагает сообщение с более чем 70 направлениями в Европе, на Ближнем Востоке, в Северной Африке и на Кавказе. Флот airBaltic состоит из 47 самолетов Airbus A220-300, что делает его одним из самых молодых парков в Европе.