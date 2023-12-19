Это будет победой украинской ПВО: Зеленский об открытии аэропорта "Борисполь"

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Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал возможность открытия аэропорта "Борисполь" и отметил, что над этим работают, передает УНН.

Глава государства назвал будущее открытие аэропорта "Борисполь" - победой ПВО и добавил, что такие вопросы уже задают украинским коллегам.

"Открытие аэропорта "Борисполь" - это очень серьезно, мы ставим такой вопрос коллегам, нам нужно больше ПВО, мы работаем над открытием", - подчеркнул Зеленский во время итоговой пресс-конференции.

Из аэропорта "Борисполь" в Европу вылетел Boing 777-300: перегон по запросу Skyline Express осуществлен без пассажиров

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