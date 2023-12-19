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Из аэропорта "Борисполь" в Европу вылетел Boing 777-300: перегон по запросу Skyline Express осуществлен без пассажиров

Киев  •  УНН

19 декабрь 2023, 14:16  •  18799 просмотра

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Boeing 777-300 авиакомпании Skyline Express был эвакуирован без пассажиров из аэропорта "Борисполь" в Европу; это уже четвертый подобный рейс с начала войны.

Авиакомпания Skyline Express осуществила эвакуацию в аэропорт Европы воздушного судна Boing 777-300, которое находилось в аэропорту "Борисполь", имея техническую поддержку и обслуживание. Это уже четвертый перегон воздушного судна из аэропорта "Борисполь" с начала полномасштабной войны, передает УНН со ссылкой на Facebook-страницу международного аэропорта "Борисполь".

19 декабря 2023 года около 9 утра был выполнен технический перегон воздушного судна Boeing 777-300 из аэропорта "Борисполь" (KBP) в аэропорт в Европе по запросу эксплуатанта - украинской авиакомпании Skyline Express

- говорится в сообщении.

Согласно официальной информации, это уже четвертый успешный перегон воздушного судна из аэропорта "Борисполь" с февраля 2022 года. С момента закрытия воздушного пространства, воздушные суда Skyline Express находились на стоянке в аэропорту "Борисполь", проходя постоянную техническую поддержку и обслуживание.

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Рейс придерживался высоких стандартов авиационной безопасности и безопасности полетов, в соответствии с директив, действующих на время введения военного положения в Украине. Отмечается, что самолет следовал без пассажиров и груза на борту.

Справка

Как указывает Avianews, Boeing 777-300ER был крупнейшим пассажирским авиалайнером, который длительное время оставался в Украине, и сейчас был эвакуирован в Европу.

Boeing 777-300ER поступил в Украину в конце 2021 года после работы в авиакомпании Azur Air. Особенностью авиалайнера стала его вместимость - он мог перевозить 531 пассажира, что является рекордным показателем для авиации Украины.

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Игорь Тележников

Игорь Тележников

Экономика
З аеропорту “Бориспіль” в Європу вилетів Boing 777-300: перегін за запитом Skyline Express здійснено без пасажирів
Boeing 777-300 departed Boryspil Airport for Europe: the flight was operated without passengers at the request of Skyline Express
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Из аэропорта "Борисполь" в Европу вылетел Boing 777-300: перегон по запросу Skyline Express осуществлен без пассажиров

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