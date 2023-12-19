Из аэропорта "Борисполь" в Европу вылетел Boing 777-300: перегон по запросу Skyline Express осуществлен без пассажиров
Киев • УНН
Boeing 777-300 авиакомпании Skyline Express был эвакуирован без пассажиров из аэропорта "Борисполь" в Европу; это уже четвертый подобный рейс с начала войны.
Авиакомпания Skyline Express осуществила эвакуацию в аэропорт Европы воздушного судна Boing 777-300, которое находилось в аэропорту "Борисполь", имея техническую поддержку и обслуживание. Это уже четвертый перегон воздушного судна из аэропорта "Борисполь" с начала полномасштабной войны, передает УНН со ссылкой на Facebook-страницу международного аэропорта "Борисполь".
19 декабря 2023 года около 9 утра был выполнен технический перегон воздушного судна Boeing 777-300 из аэропорта "Борисполь" (KBP) в аэропорт в Европе по запросу эксплуатанта - украинской авиакомпании Skyline Express
Согласно официальной информации, это уже четвертый успешный перегон воздушного судна из аэропорта "Борисполь" с февраля 2022 года. С момента закрытия воздушного пространства, воздушные суда Skyline Express находились на стоянке в аэропорту "Борисполь", проходя постоянную техническую поддержку и обслуживание.
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Рейс придерживался высоких стандартов авиационной безопасности и безопасности полетов, в соответствии с директив, действующих на время введения военного положения в Украине. Отмечается, что самолет следовал без пассажиров и груза на борту.
Справка
Как указывает Avianews, Boeing 777-300ER был крупнейшим пассажирским авиалайнером, который длительное время оставался в Украине, и сейчас был эвакуирован в Европу.
Boeing 777-300ER поступил в Украину в конце 2021 года после работы в авиакомпании Azur Air. Особенностью авиалайнера стала его вместимость - он мог перевозить 531 пассажира, что является рекордным показателем для авиации Украины.
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Из аэропорта "Борисполь" в Европу вылетел Boing 777-300: перегон по запросу Skyline Express осуществлен без пассажиров
Boeing 777-300 авиакомпании Skyline Express был эвакуирован без пассажиров из аэропорта "Борисполь" в Европу; это уже четвертый подобный рейс с начала войны.
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