Речь идет о неделях: Садовый рассказал, когда аэропорты "Львов" и "Борисполь" возобновят работу

Аэропорты "Львов" и "Борисполь" могут возобновить работу в течение нескольких недель, сразу после решения вопросов безопасности. Об этом заявил мэр Львова Андрей Садовый. В то же время украинские авиаперевозчики заявляют о давлении со стороны правоохранительных органов и угрозе существованию отрасли гражданской авиации, пишет УНН.

"И аэропорт "Львов", и аэропорт "Борисполь" находятся в рабочем состоянии. Как только вопросы безопасности будут решены, я думаю, эти аэропорты смогут возобновить работу. Речь идет о неделях, не о месяцах, как только будут решены вопросы безопасности", – цитирует Садового "РБК-Украина".

Для государства это означает возможность быстрого восстановления пассажирских авиаперевозок. Однако для украинских перевозчиков главным вопросом остается не готовность аэропортов, а, собственно, выживание.

Смогут ли авиакомпании, которые из-за войны и закрытого неба релоцировали свою деятельность за границу, возобновить полеты в Украине? Ведь в противном случае вместо них будут летать иностранные перевозчики, и Украина рискует потерять собственный гражданский авиафлот, кадры и налоговые поступления.

Такой вопрос возник после того, как представители отрасли заявили о давлении со стороны Бюро экономической безопасности, которое ставит под угрозу существование всей отрасли гражданской авиации.

БЭБ расследует ряд уголовных производств в отношении украинских авиакомпаний, считая, что перевозчики должны были уплачивать дополнительные 15% налога с доходов нерезидентов, поскольку платежи за аренду самолетов якобы являются роялти. От такого подхода пострадали как минимум 5 авиаперевозчиков, в частности МАУ, "Авиакомпания Константа", "Урга", Н3Operations и "Скайлайн". Юристы, аудиторы и налоговые консультанты подчеркивают, что такое толкование противоречит украинскому налоговому законодательству, международным конвенциям об избежании двойного налогообложения и судебной практике.

"В Украине гражданская авиация выдержала 2 года ударов COVID, началась война, еще более сильный был удар, но, тем не менее, украинские авиакомпании выживают. И вот сейчас большая вероятность того, что они не выживут", – отметил во время круглого стола исполнительный директор Общественного союза "Украинская авиатранспортная ассоциация" Николай Щербина.

В ассоциации подчеркивают, если из-за нового толкования БЭБ налогообложения лизинга без каких-либо изменений украинского налогового законодательства в этой части, авиакомпании будут вынуждены уплатить дополнительные 15% роялти за последние 7 лет – это приведет к банкротству авиаперевозчиков.

"Мы общаемся с финансистами, налоговиками, адвокатами "Большой четверки", в Украине, за границей, ни в одной стране мира лизинг воздушных судов никто не называет роялти, ни в одной стране мира", – подчеркнул председатель юридического комитета Аэрокосмической ассоциации Украины Руслан Мельниченко.

Отдельно он обратил внимание на то, что к авиакомпаниям пытаются применить новый подход задним числом.

В то же время председатель Государственной авиационной службы Украины Даниил Меньшиков отметил, что авиация не просила помощи у государства во время войны, и единственное, что может сейчас сделать государство, – не мешать ей работать и не создавать дополнительной правовой неопределенности.

"Украинские авиакомпании будут первыми, кто зайдет на рынок после открытия неба. Именно поэтому нам нужны понятные правила для всех. Убежден, что такие вопросы должны решаться через профессиональный диалог государства, бизнеса, ассоциаций и экспертной среды. Нужны единство подходов, правовая определенность и решения, учитывающие стратегическое значение авиации для Украины", - отметил он.

Кроме того, по его данным, несмотря на войну и закрытое небо, отрасль продолжает наполнять украинский бюджет.

"Важно также говорить языком фактов: украинские авиакомпании продолжают платить налоги. По предоставленной информации ГНС, в 2022-2025 годах отрасль уплатила в бюджет почти 27 млрд грн налогов и сборов", – сообщил Меньшиков.

Таким образом, государство может открыть аэропорты через несколько недель после восстановления безопасности полетов, но если сейчас не прекратить давление на украинских перевозчиков, после открытия неба летать будут уже явно не украинские компании.

Эксперименты по налогообложению лизинга самолетов могут уничтожить украинскую гражданскую авиацию - Катамадзе