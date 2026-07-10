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Эксперименты по налогообложению лизинга самолетов могут уничтожить украинскую гражданскую авиацию - Катамадзе

Киев • УНН

 • 1052 просмотра

Налоговые органы и БЭБ переквалифицируют лизинг самолетов в роялти, что грозит уничтожением авиаотрасли. Президент Ассоциации налогоплательщиков Григол Катамадзе предупредил, что это создает риски для конкурентоспособности украинских перевозчиков после войны.

Эксперименты по налогообложению лизинга самолетов могут уничтожить украинскую гражданскую авиацию - Катамадзе

Практика, при которой налоговые органы и Бюро экономической безопасности пытаются переквалифицировать налогообложение операций по лизингу воздушных судов в роялти, создает серьезные риски для будущего украинской гражданской авиации. Об этом заявил президент ВОО "Ассоциация налогоплательщиков Украины" и глава Наблюдательного совета "Украинского Совета Бизнеса" Григол Катамадзе во время круглого стола, пишет УНН.

По словам Катамадзе, сегодня авиационная отрасль оказалась в состоянии "турбулентности", а действия контролирующих и правоохранительных органов могут привести к ее фактическому уничтожению.

Речь идет о том, что Государственная налоговая служба в 2024 году, несмотря на отсутствие изменений в налоговом законодательстве, выпустила статью, в которой предложила облагать налогом операции по лизингу воздушного транспорта у нерезидентов Украины как роялти. Налоговики считают, что украинские авиакомпании должны были бы платить налог за использование интеллектуальной собственности.

В ГНС считают, что с 2017 по 2023 годы компании, пользующиеся лизингом транспорта, в частности берущие в аренду воздушные суда и железнодорожные вагоны, в пользу нерезидентов, выплатили 13,1 млн грн доходов в виде лизинга и при этом не уплатили 15% роялти в Украине. При этом в налоговой решили по-своему трактовать международные конвенции об избежании двойного налогообложения, отметив, что считают, что компании брали в аренду не транспорт, а оборудование.

Руководствуясь таким подходом, Бюро экономической безопасности открыло ряд уголовных производств против авиакомпаний. Следователи считают, что как минимум 5 авиакомпаний, в частности МАУ, "Авиакомпания Константа", "Урга", Н3Operations и "Скайлайн" должны были уплатить в украинский бюджет дополнительных 15% роялти за аренду самолетов и вертолетов.

"Шаги, которые использует наша налоговая, и Бюро экономической безопасности, могут привести к тому, что украинская гражданская авиация может быть уничтожена", – предостерег Катамадзе.

Авиаотрасль заявила об угрозе уничтожения: новая трактовка лизинга создает риски для украинских перевозчиков09.07.26, 15:57 • 42412 просмотров

Президент Ассоциации налогоплательщиков подчеркнул, что речь не идет о предоставлении авиакомпаниям каких-либо льгот или преференций. Вместо этого, по его словам, государство должно уже сегодня думать о конкурентоспособности украинских перевозчиков после завершения войны. Ведь их возвращение на украинский рынок будет занимать некоторое время.

"Сейчас мы не говорим о преференциях, мы говорим о том, что рано или поздно война закончится, и надо будет возвращаться к нормальной жизни. Я периодически говорю с представителями авиационной отрасли и задавал один и тот же вопрос. Скажем так, сколько времени нужно для того, чтобы гражданская авиация, как только закончилась война, после этого, чтобы они вернули нормальный режим? Минимум полгода, а может год, а может больше... А за то время, пока украинская гражданская авиация будет возвращаться в нормальный режим, кто здесь будет?" – отметил Катамадзе.

Он предостерег, что пока украинские авиакомпании будут восстанавливать свою деятельность, внутренний рынок могут быстро занять иностранные перевозчики.

"Так мы сейчас, я здесь уже обращаюсь и к коллегам из Бюро экономической безопасности, и к коллегам из налоговой, мы сейчас должны думать о том, что когда наступит то время (завершение войны – ред.), наша гражданская авиация и наши авиакомпании были бы сильными, чтобы они могли хотя бы на своем рынке конкурировать с мощными авиакомпаниями иностранными", – подчеркнул он.

Авиационная отрасль в 2022-2025 годах уплатила в бюджет почти 27 млрд грн налогов и сборов – глава Госавиаслужбы09.07.26, 17:30 • 2978 просмотров

Отдельно Катамадзе подчеркнул, что практика, когда налоговые споры фактически переводятся в плоскость уголовного преследования, недопустима.

"Исходя из того, что не произошло никаких изменений в (налоговом – ред.) законодательстве, на основе аналитических справок делать такие выводы (о неуплате авиакомпаниями роялти за операции по лизингу – ред.) и переводить этот диалог в уголовный, я думаю, что не совсем логично", – считает президент Ассоциации налогоплательщиков.

По его словам, международная практика четко разграничивает понятия "роялти" и "лизинг", поэтому попытки внедрить новые подходы к их трактовке выглядят необоснованными. К тому же Катамадзе подчеркнул, что ни в одной стране мира нет проблем с разграничением дефиниций "роялти" и "лизинга". 

"Попытки налоговых органов внедрить фискальные "новации" и произвольно трактовать эти понятия противоречат мировым стандартам. Безусловно, государственный бюджет нуждается в наполнении, ведь от этого зависит устойчивость страны. Однако и налоговые, и правоохранительные органы имеют четкие инструменты для поиска дополнительных финансовых ресурсов там, где есть реальные риски, а не создавать искусственные препятствия для легального бизнеса. Авиационная отрасль сегодня нуждается в поддержке, а не в дополнительном фискальном давлении", – отметил президент АППУ.

Григол Катамадзе вместе с другими участниками круглого стола поддержал инициативу заместителя председателя комитета Верховной Рады по вопросам транспорта и инфраструктуры Владимира Крейденко. Нардеп предложил созвать срочное межведомственное совещание с участием представителей Кабмина, в частности Минфина, ГНС, БЭБ, Министерства развития громад и территорий и профильных комитетов ВР, на котором рассмотреть ситуацию, сложившуюся вокруг налогообложения операций по лизингу воздушных судов у нерезидентов Украины.

Участники круглого стола также сошлись во мнении, что необходимо утверждение обобщающей налоговой консультации Минфина по налогообложению лизинговых платежей. Это, по их мнению, обеспечит единое толкование норм в соответствии с действующим законодательством и исключит субъективный подход со стороны контролирующих органов.

Кроме того, необходим мораторий на фискальное давление и пересмотр начислений, и до момента формирования единой государственной позиции необходимо пересмотреть уже действующие спорные начисления авиакомпаниям и отказаться от шаблонного подхода к субъектам рынка.

Также БЭБ необходимо разграничить уголовные правонарушения и налоговые споры и четко отделять реальное умышленное уклонение от уплаты налогов от классических споров по толкованию норм налогового законодательства.

Кто будет летать после войны? Уголовные дела против авиакомпаний ставят под угрозу восстановление гражданской авиации07.07.26, 10:52 • 152286 просмотров

Лилия Подоляк

Экономика