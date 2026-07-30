Зеленский провел масштабные кадровые перестановки в СБУ. Центр специальных операций "А" возглавил Федорив
Киев • УНН
Президент назначил Олега Федорива начальником Центра "А" СБУ и Елену Воронову начальником Управления работы с личным составом. Также назначены новые руководители ГУ СБУ в областях.
Президент Украины Владимир Зеленский назначил Олега Федорива начальником Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины. Также Президент назначил Елену Воронову начальником Управления работы с личным составом СБУ. Об этом говорится в соответствующих указах, передает УНН.
Детали
Указом №673/2026, Олег Федорив был назначен начальником Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины.
Указом №672/2026, Елена Воронова была назначена начальником Управления работы с личным составом Службы безопасности Украины.
Также Зеленский назначил:
- Александра Приходьона - начальником ГУ СБУ в Крыму;
- Александра Судика - начальником ГУ СБУ в Житомирской области;
- Алексея Голобородько - начальником ГУ СБУ в Николаевской области;
- Ярослава Пилипа - начальником ГУ СБУ во Львовской области;
- Олега Красношапку - начальником ГУ СБУ в Тернопольской области;
- Виталия Мрыгу - начальником ГУ СБУ в Полтавской области;
- Константина Семенюка - начальником ГУ СБУ в Сумской области;
- Олега Шворака - начальником ГУ СБУ в Черновицкой области.
Напомним
Президент Украины Владимир Зеленский уволил Евгения Хмару, которого сегодня Кабинет министров назначил временно исполняющим обязанности министра обороны, с должности и.о. главы Службы безопасности Украины и с должности начальника Центра специальных операций "А" СБУ.