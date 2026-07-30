Зеленский провел масштабные кадровые перестановки в СБУ. Центр специальных операций "А" возглавил Федорив

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Олега Федорива начальником Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины. Также Президент назначил Елену Воронову начальником Управления работы с личным составом СБУ. Об этом говорится в соответствующих указах, передает УНН.

Детали

Указом №673/2026, Олег Федорив был назначен начальником Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины.

Указом №672/2026, Елена Воронова была назначена начальником Управления работы с личным составом Службы безопасности Украины.

Также Зеленский назначил:

Александра Приходьона - начальником ГУ СБУ в Крыму;

Александра Судика - начальником ГУ СБУ в Житомирской области;

Алексея Голобородько - начальником ГУ СБУ в Николаевской области;

Ярослава Пилипа - начальником ГУ СБУ во Львовской области;

Олега Красношапку - начальником ГУ СБУ в Тернопольской области;

Виталия Мрыгу - начальником ГУ СБУ в Полтавской области;

Константина Семенюка - начальником ГУ СБУ в Сумской области;

Олега Шворака - начальником ГУ СБУ в Черновицкой области.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Евгения Хмару, которого сегодня Кабинет министров назначил временно исполняющим обязанности министра обороны, с должности и.о. главы Службы безопасности Украины и с должности начальника Центра специальных операций "А" СБУ.