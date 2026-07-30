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Зеленский провел масштабные кадровые перестановки в СБУ. Центр специальных операций "А" возглавил Федорив

Киев • УНН

 • 8724 просмотра

Президент назначил Олега Федорива начальником Центра "А" СБУ и Елену Воронову начальником Управления работы с личным составом. Также назначены новые руководители ГУ СБУ в областях.

Зеленский провел масштабные кадровые перестановки в СБУ. Центр специальных операций "А" возглавил Федорив

Президент Украины Владимир Зеленский назначил Олега Федорива начальником Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины. Также Президент назначил Елену Воронову начальником Управления работы с личным составом СБУ. Об этом говорится в соответствующих указах, передает УНН

Детали 

Указом №673/2026, Олег Федорив был назначен начальником Центра специальных операций "А" Службы безопасности Украины.

Указом №672/2026, Елена Воронова была назначена начальником Управления работы с личным составом Службы безопасности Украины.

Также Зеленский назначил: 

  • Александра Приходьона - начальником ГУ СБУ в Крыму; 
    • Александра Судика - начальником ГУ СБУ в Житомирской области;
      • Алексея Голобородько - начальником ГУ СБУ в Николаевской области;
        • Ярослава Пилипа - начальником ГУ СБУ во Львовской области;
          • Олега Красношапку - начальником ГУ СБУ в Тернопольской области;
            • Виталия Мрыгу - начальником ГУ СБУ в Полтавской области;
              • Константина Семенюка - начальником ГУ СБУ в Сумской области;
                • Олега Шворака - начальником ГУ СБУ в Черновицкой области. 

                  Напомним 

                  Президент Украины Владимир Зеленский уволил Евгения Хмару, которого сегодня Кабинет министров назначил временно исполняющим обязанности министра обороны, с должности и.о. главы Службы безопасности Украины и с должности начальника Центра специальных операций "А" СБУ. 

                  Павел Башинский

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