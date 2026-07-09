Авиаотрасль заявила об угрозе уничтожения: новая трактовка лизинга создает риски для украинских перевозчиков

Представители украинской авиационной отрасли заявили, что гражданская авиация оказалась под угрозой уничтожения из-за действий государственных контролирующих органов. По их словам, новая трактовка налогообложения операций лизинга самолетов у нерезидентов Украины как роялти, уголовные производства и попытки доначисления налогов за семь лет могут окончательно добить компании, пережившие закрытие неба и релокацию за границу из-за полномасштабной войны, пишет УНН.

"В Украине гражданская авиация выдержала 2 года ударов COVID, началась война, еще более сильный был удар, но, тем не менее, украинские авиакомпании выживают. И вот сейчас большая вероятность того, что они не выживут", – отметил во время круглого стола исполнительный директор Общественного союза "Украинская авиатранспортная Ассоциация" Николай Щербина.

По его словам, дополнительное фискальное давление на авиакомпании из-за попыток налогообложения операций по лизингу у нерезидентов Украины как роялти ставит под удар финансовую состоятельность авиакомпаний.

"И здесь есть еще одна особенность, что и в Европе, в соответствии с директивой, выдается лицензия авиакомпании на авиационные перевозки, она должна иметь финансовую состоятельность", – отметил Щербина.

Глава Украинской авиатранспортной ассоциации Михаил Пинкевич подчеркнул, что проблема, с которой столкнулись украинские авиакомпании, берущие в лизинг самолеты за рубежом, уже давно вышла за пределы налогового спора и превратилась в вопрос национальной безопасности. По его словам, правовая неопределенность возникла не из-за изменений законодательства, а из-за нового подхода контролирующих органов, которые начали приравнивать обычные лизинговые платежи к роялти.

Речь идет о том, что Государственная налоговая служба в 2024 году, несмотря на отсутствие изменений в налоговом законодательстве, выпустила статью, в которой предложила облагать налогом операции по лизингу воздушного транспорта у нерезидентов Украины как роялти. Налоговики считают, что украинские авиакомпании должны были бы платить налог за пользование интеллектуальной собственностью.

В ГНС считают, что с 2017 по 2023 годы компании, пользующиеся лизингом транспорта, в частности берущие в аренду воздушные суда и железнодорожные вагоны, в пользу нерезидентов, выплатили 13,1 млн грн доходов в виде лизинга и при этом не уплатили 15% роялти в Украине. При этом в налоговой решили по-своему трактовать международные конвенции об избежании двойного налогообложения, отметив, что считают, что компании брали в аренду не транспорт, а оборудование.

Руководствуясь таким подходом, Бюро экономической безопасности открыло ряд уголовных производств против авиакомпаний. Следователи считают, что как минимум 5 авиакомпаний, в частности МАУ, «Авиакомпания Константа», «Урга», N3Operations и «Скайлайн», должны были уплатить в украинский бюджет дополнительные 15% роялти за аренду самолетов и вертолетов.

Исполнительный директор Общественного союза «Украинская авиатранспортная ассоциация» Николай Щербина напомнил, что авиакомпании пользуются лизингом десятилетиями, и ранее вопросов к налогообложению этих операций не возникало.

«Мое мнение таково, что в любом случае Минфин и налоговая служба должны были, прежде всего, объяснить, что есть такие-то соглашения — нужно действовать так, есть такие-то соглашения — нужно действовать так. Я не хочу сказать, что в компаниях нет квалифицированных людей, но в любом случае, за годы независимости уже был наработан подход к лизингу самолетов. И проблем не было. И это не семь лет, это значительно больше. А потом раз — и оказалось, что проблема есть», — отметил он.

Начисление налогов должно быть законным

"Я хотел бы подчеркнуть, что авиакомпании не отрицают обязанности платить законно установленные налоги. Однако налоговые споры должны решаться в правовом поле, а не в уголовно-репрессивном порядке. Налоговые обязательства должны определяться в соответствии с законом, конкретным международным договором и реальным содержанием операций, а не через изменение административного подхода или уголовно-правовое давление на авиакомпании и налогоплательщиков", – подчеркнул Пинкевич.

Пинкевич подчеркнул, что даже после закрытия украинского неба авиакомпании смогли сохранить свое присутствие на международном рынке, выполняют гуманитарные миссии ООН и вытеснили российских операторов из части международных контрактов. В то же время нынешняя практика, по его словам, ставит под угрозу не только бизнес, но и будущее всей отрасли после войны.

"Проблема приобрела системный характер, влияет на работу большинства авиакомпаний Украины и создает реальную угрозу существованию гражданской авиации как отрасли в Украине. Хочу подчеркнуть, что правовая неопределенность в этой сфере создается не законом, а позицией контролирующих органов, которые пытаются искусственно расширить содержание понятия роялти и распространить его на обычные лизинговые платежи за эксплуатационное пользование воздушными судами. Наша позиция, позиция авиакомпании в том, что воздушное судно является транспортным средством, а не объектом интеллектуальной или промышленной собственности", – подчеркнул Пинкевич.

По его словам, такой подход соответствует действующему законодательству Украины, в том числе украинской классификации товаров внешнеэкономической деятельности и практике таможенных органов, которые при таможенном оформлении воздушных судов классифицировали их именно как транспортные средства, а не как оборудование.

"Особое беспокойство вызывает то, что следователи БЭБ, не дожидаясь окончательного решения спорных правовых вопросов в судебном порядке, открыли ряд уголовных производств в отношении авиакомпаний и должностных лиц, трактуя лизинг как роялти. По нашему мнению, лизинг самолета не является роялти", – добавил Пинкевич.

Угроза банкротства авиакомпаний

В свою очередь глава юридического комитета Аэрокосмической ассоциации Украины Руслан Мельниченко сообщил, что в ассоциацию обратилось большинство украинских гражданских авиакомпаний, которые продолжают работать в условиях закрытого неба. По его словам, все они сообщают об одной и той же проблеме – попытках доначислить налог на репатриацию, исходя из того, что лизинг самолетов якобы является роялти.

"Мы общаемся с финансистами, налоговиками, адвокатами "Большой Четверки", в Украине, за рубежом, ни в одной стране мира лизинг воздушных судов никто не называет роялти, ни в одной стране мира", – подчеркнул Мельниченко.

Отдельно он обратил внимание на то, что контролирующие органы пытаются применить новый подход задним числом и доначислить дополнительные налоги за последние семь лет. По его словам, при средней рентабельности авиационного бизнеса на уровне 7–10% такая финансовая нагрузка будет означать гарантированное банкротство большинства украинских перевозчиков.

"Если мы будем эти налоги взимать, то компании гарантированно все обанкротятся, все на рынке компании гарантированно обанкротятся", – подчеркнул он.

В то же время представители авиарынка подчеркивают, что авиационный бизнес не требует налоговых льгот или специального режима. Единственное требование отрасли – это правовая определенность и одинаковое применение законодательства.

Что думают в профильном комитете Рады

Заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по вопросам транспорта и инфраструктуры Владимир Крейденко признал, что наибольшее беспокойство вызывает именно сочетание налоговых споров с уголовными производствами. По его мнению, если компании открыто декларировали операции, а спор возник исключительно из-за разного толкования законодательства, его должны решать налоговые органы и суд, а не правоохранители.

"Наибольшую тревогу вызывает то, что налоговый спор сопровождается уголовными производствами в отношении авиакомпании и их должностных лиц. Это также большое давление, особенно во время действия военного положения. Мы видим, что это точно неприемлемо и не позволяет отрасли развиваться. Государство, безусловно, должно реагировать на такие случаи, если компания скрывает доходы, подделывает документы или использует фиктивные договоры. Но если операция была открытой, задекларированной, платежи осуществлялись через банки, а спор возник из-за разных толкований закона, то сначала ее должны решить налоговые органы и суд. Налоговый спор не должен автоматически превращаться в уголовное преследование", - подчеркнул народный депутат.

По словам Крейденко, особенно опасной является практика изменения правил игры задним числом, когда предприятиям предъявляют многомиллионные претензии за операции, которые в течение многих лет осуществлялись без замечаний со стороны государства. Это, по его мнению, может иметь долгосрочные последствия для страны – авиакомпании могут прекратить работу в Украине и окончательно перенести свою деятельность за границу.

Участники круглого стола призвали Кабинет министров, Министерство финансов, Государственную налоговую службу и Бюро экономической безопасности срочно выработать единую официальную позицию по налогообложению лизинговых платежей за воздушные суда, исходя из украинского законодательства и международного права. По их мнению, без этого Украина рискует потерять высокотехнологичную отрасль, которая даже во время полномасштабной войны продолжает работать, выполнять международные контракты и платить налоги в государственный бюджет.

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