Кто будет летать после войны? Уголовные дела против авиакомпаний ставят под угрозу восстановление гражданской авиации

На период активных боевых действий небо над Украиной закрыто для гражданской авиации. Однако вместе с обсуждением необходимости переговоров о завершении войны эксперты размышляют и о послевоенном экономическом восстановлении, в частности о поддержке и развитии отраслей, которые могли бы стать драйверами возрождения Украины. Одно из таких направлений – авиация, которая сегодня оказалась под угрозой. Уголовные производства против украинских авиакомпаний из-за трактовки лизинговых платежей как роялти могут иметь гораздо более масштабные последствия, чем отдельные налоговые споры. Ведь речь идет уже не только об уплате налогов, а о том, кто вообще останется восстанавливать украинскую гражданскую авиацию после окончания войны, пишет УНН.

Авиакомпании выживают во время войны

В Украине бытует мнение, что поскольку полеты для гражданской авиации запрещены, то отрасль прекратила свое существование. Однако это не так. Большинство украинских операторов смогли перестроить свою деятельность – они работают на международных рынках, выполняют контракты за рубежом и при этом сохраняют украинскую регистрацию, персонал и компетенции. Кроме того, украинские авиакомпании выполняют гуманитарные миссии ООН и вытеснили россиян с этого рынка.

Поэтому отрасль не только сохранила профессиональные кадры, но и продолжает наполнять государственный бюджет. По данным Государственной налоговой службы, в 2025 году предприятия авиационной отрасли уплатили свыше 702 млн грн налогов, что стало самым высоким показателем за последние восемь лет.

Однако финансовые показатели самих компаний свидетельствуют об иной тенденции. Несмотря на рост выручки отдельных операторов, большинство предприятий работают с минимальной рентабельностью или вообще остаются убыточными из-за высоких расходов на релокацию, обслуживание воздушных судов, страхование и содержание персонала.

В таких условиях любая дополнительная фискальная нагрузка или уголовное преследование критичны для отрасли.

Новое трактование налогообложения, создающее риски для бизнеса

Отрасль гражданской авиации оказалась под масштабным давлением после того, как Государственная налоговая служба и Бюро экономической безопасности с 2024 года начали трактовать налогообложение операций по лизингу воздушных судов у нерезидентов Украины как роялти.

Несмотря на то, что десятилетиями такие платежи осуществлялись в соответствии с положениями международных конвенций об избежании двойного налогообложения, сегодня правоохранители начали квалифицировать их как плату за использование интеллектуальной собственности, что, по мнению следствия, создает обязанность по уплате дополнительных 15% налога.

От такого подхода к трактовке лизинга воздушного транспорта пострадали как минимум 5 авиакомпаний, в частности МАУ, "Авиакомпания Константа", "Урга", Н3Operations и "Скайлайн". Всех их пытаются обвинить в том, что они должны были уплатить в украинский бюджет дополнительные 15% роялти за аренду самолетов и вертолетов.

Представители авиаотрасли указывают на то, что такое трактование БЭБ налогового законодательства создает дополнительную фискальную нагрузку и снижает их конкурентоспособность на международном рынке. К тому же, такой подход противоречит международному праву и ставит под угрозу имидж Украины как надежного партнера с предсказуемыми правилами игры для бизнеса.

Таким образом, проблема выходит далеко за пределы конкретных дел. Если такая правовая позиция станет устоявшейся практикой, под риском окажутся все украинские перевозчики, которые используют самолеты по договорам международного операционного лизинга. А со временем практика распространится и на другие отрасли, которые пользуются арендованным транспортом, например, железнодорожным или сельскохозяйственной техникой.

После войны самолеты сами не вернутся

После открытия украинского неба государство столкнется с масштабной задачей – восстановлением регулярного авиасообщения и возвращением на рынок отечественных авиаперевозчиков.

Для этого недостаточно лишь открыть аэропорты. Нужны авиакомпании, самолеты, экипажи, инженеры, технические базы, учебные центры и международные контракты. А главное, необходимо сделать все возможное, чтобы на рынок вернулись именно украинские компании, ведь именно они смогут обеспечить максимальные поступления в бюджет, а следовательно будут способствовать возрождению экономики.

Если значительная часть украинских операторов к этому времени потеряет возможность работать из-за уголовного преследования или будет вынуждена сменить юрисдикцию, восстановление авиаперевозок может затянуться на годы. Нишу быстро займут иностранные компании, и возможности фактически будут утрачены.

В таком случае Украина рискует потерять не только сотни миллионов гривен налоговых поступлений, но и собственный авиационный сектор как таковой. Здесь стоит вспомнить, что наше государство обладает одним из мощнейших авиаремонтных и авиастроительных потенциалов, и его развитие напрямую зависит от функционирования отрасли гражданских пассажирских и транспортных перевозок.

Таким образом, дискуссия вокруг лизинговых платежей уже вышла далеко за пределы налогового права. Фактически решается вопрос, сможет ли Украина сохранить собственных авиаперевозчиков до завершения войны. Каждое новое уголовное производство означает не только риски для конкретной компании. Оно формирует сигнал для всего рынка о непредсказуемости государственной политики и правоприменения.

И если сегодня под угрозой оказываются компании, которые даже в условиях закрытого неба продолжают работать, платить налоги и сохранять украинские команды, то после наступления мира может возникнуть гораздо более сложный вопрос: кто именно будет выполнять рейсы под украинским флагом.